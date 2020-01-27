Студенты из Адыгеи почтили память земляков, погибших в годы блокады Ленинграда
На Пискаревском кладбище студенты из Адыгеи возложили цветы к подножью памятной плиты, где высечены имена земляков — защитников Ленинграда
Накануне 75-летия прорыва блокады Ленинграда студенты из Адыгеи, которые учатся в вузах Санкт-Петербурга, почтили память погибших земляков. Они побывали на Пискаревском кладбище и возложили цветы к подножью памятной плиты с именами земляков-защитников Ленинграда.
Идея увековечить их память, установив на Пискаревском кладбище мемориальную плиту, принадлежит инициативной группе из Адыгеи, которая проживает в Санкт-Петербурге. Они также полностью взяли на себя организационные и финансовые вопросы по изготовлению и установке мемориальной плиты в 2010 году.
«Пискаревский мемориал — одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Там покоятся около полумиллиона жертв тех страшных событий. Благодарю студентов-уроженцев нашей республики, почтивших память сотен тысяч погибших, за трепетное отношение к подвигу наших земляков», — написал в своем инстаграме глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Напомним, в республике живет 21 блокадник, из них 18 — в Майкопе. По поручению руководителя региона Мурата Кумпилова каждого ветерана окружат вниманием и заботой. Всего около 600 уроженцев Адыгеи погибли, защищая Ленинград от немецкофашистских захватчиков.
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День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В преддверии этой памятной даты ребята из Адыгеи, обучающиеся в вузах Петербурга, возложили венки к мемориалу на Пискаревском кладбище. ⠀ В тяжелейших боях за Ленинград, в снятии блокады города-героя участвовали и бойцы, призванные из Адыгеи. Около 600 - погибли. Десять лет назад на аллее Победы Пискаревского кладбища была установлена мемориальная плита в память о подвиге уроженцев Адыгеи, участвовавших в освобождении города. ⠀ Пискаревский мемориал - одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Там покоятся около полумиллиона жертв тех страшных событий. ⠀ Благодарю студентов-уроженцев нашей республики, почтивших память сотен тысяч погибших, за трепетное отношение к подвигу наших земляков.
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