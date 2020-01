Студенты из Адыгеи почтили память земляков, погибших в годы блокады Ленинграда

View this post on Instagram

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В преддверии этой памятной даты ребята из Адыгеи, обучающиеся в вузах Петербурга, возложили венки к мемориалу на Пискаревском кладбище. ⠀ В тяжелейших боях за Ленинград, в снятии блокады города-героя участвовали и бойцы, призванные из Адыгеи. Около 600 - погибли. Десять лет назад на аллее Победы Пискаревского кладбища была установлена мемориальная плита в память о подвиге уроженцев Адыгеи, участвовавших в освобождении города. ⠀ Пискаревский мемориал - одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Там покоятся около полумиллиона жертв тех страшных событий. ⠀ Благодарю студентов-уроженцев нашей республики, почтивших память сотен тысяч погибших, за трепетное отношение к подвигу наших земляков.