На Кубани при пожаре в доме погиб 70-летний пенсионер

Краснодарский край

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В станице Крыловской вечером 26 января произошел пожар, в котором погиб пенсионер

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По предварительным данным, знакомая пенсионера увидела возгорание в доме и вызвала спасателей. После того, как огонь потушили, в доме нашли тело 70-летнего местного жителя. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти пенсионера.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и очаг возгорания, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, 25 января в Новороссийске 67-летняя женщина погибла при пожаре в многоэтажном доме. В тот же день еще один пожар случился в дачном доме в Тимашевске. Позже там нашли тело 56-летнего мужчины.

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