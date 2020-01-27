На Кубани при пожаре в доме погиб 70-летний пенсионер
В станице Крыловской вечером 26 января произошел пожар, в котором погиб пенсионер
По предварительным данным, знакомая пенсионера увидела возгорание в доме и вызвала спасателей. После того, как огонь потушили, в доме нашли тело 70-летнего местного жителя. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти пенсионера.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и очаг возгорания, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, 25 января в Новороссийске 67-летняя женщина погибла при пожаре в многоэтажном доме. В тот же день еще один пожар случился в дачном доме в Тимашевске. Позже там нашли тело 56-летнего мужчины.
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