Протоиерей Всеволод Чаплин умер в Москве
В Москве 26 января на 52-м году жизни скончался протоиерей Всеволод Чаплин
Всеволоду Чаплину стало плохо около храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве, где он был настоятелем. Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца. В ближайшее время проведут судебно-медицинскую экспертизу, пишет ТАСС. Помощник Чаплина Евгений Жигулев уточнил, что ранее священнослужитель чувствовал себя хорошо, сообщил RT.
Издание Baza в своем телеграм-канале уточнило, что Чаплин умер около 16:30. Ему стало плохо, он упал на землю и очевидцы вызвали скорую помощь. Эту информацию подтвердил представитель РПЦ Владимир Лейгода.
Всеволод Чаплин — священник Русской православной церкви, с 1999 года протоиерей. Он был членом Общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси с 2017 года.
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