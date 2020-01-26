Протоиерей Всеволод Чаплин умер в Москве

В Москве 26 января на 52-м году жизни скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Всеволоду Чаплину стало плохо около храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве, где он был настоятелем. Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца. В ближайшее время проведут судебно-медицинскую экспертизу, пишет ТАСС. Помощник Чаплина Евгений Жигулев уточнил, что ранее священнослужитель чувствовал себя хорошо, сообщил RT.

Издание Baza в своем телеграм-канале уточнило, что Чаплин умер около 16:30. Ему стало плохо, он упал на землю и очевидцы вызвали скорую помощь. Эту информацию подтвердил представитель РПЦ Владимир Лейгода.