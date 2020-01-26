Сухогруз с пшеницей сел на мель около Ростова-на-Дону
Около Ростова-на-Дону утром 26 января сел на мель сухогруз, который следовал в Турцию
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Сухогруз «Зерноград» сел на мель в хуторе Петровском на реке Дон в 9:50. Он следовал по маршруту Ростов — порт Трабзон (Турция). На борту находится 12 граждан России, никто из них не пострадал, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области ТАСС.
Разлива нефти не произошл, судовой ход не перекрыт, на месте работали четыре буксира.
Напомним, в начале декабря прошлого года на реке Дон столкнулись сухогруз с удобрениями и танкер с нефтью.
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