Чтобы оплатить вуз детям, почти половине россиян приходится копить до 10 лет — исследование

Аналитики в январе выяснили что 48% родителей в России приходится копить 6-10 лет на образование в вузе для своих детей

Компания «Сбербанк страхование жизни» провела исследование и выяснила, сколько времени нужно россиянам, чтобы накопить на высшее образование, сообщили «Известия».

Аналитики выяснили, что 48% респондентов могут накопить на высшее образование ребенку за 6-10 лет, а около 30% за 11-15 лет. Еще 20% собираются накопить средства за 6 лет, а вот 2% россиян потребуется 16-20 лет, чтобы собрать нужную сумму.

Абсолютное большинство опрошенных родителей (90%) считают, что образование ребенка обойдется им в 250-500 тыс. рублей, 6% рассчитывают накопить до 1 млн рублей, а 3% — отложить на вуз больше миллиона.

Читайте также: Голодец назвала ненужным высшее образование для большинства россиян