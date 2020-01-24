Чтобы оплатить вуз детям, почти половине россиян приходится копить до 10 лет — исследование
Аналитики в январе выяснили что 48% родителей в России приходится копить 6-10 лет на образование в вузе для своих детей
Компания «Сбербанк страхование жизни» провела исследование и выяснила, сколько времени нужно россиянам, чтобы накопить на высшее образование, сообщили «Известия».
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Аналитики выяснили, что 48% респондентов могут накопить на высшее образование ребенку за 6-10 лет, а около 30% за 11-15 лет. Еще 20% собираются накопить средства за 6 лет, а вот 2% россиян потребуется 16-20 лет, чтобы собрать нужную сумму.
Абсолютное большинство опрошенных родителей (90%) считают, что образование ребенка обойдется им в 250-500 тыс. рублей, 6% рассчитывают накопить до 1 млн рублей, а 3% — отложить на вуз больше миллиона.
При этом, копить на образование ребенку 31% начинают в возрасте 26-35 лет. А 35% россиян задумываются о такой графе в бюджете в 36-45 лет. Больше всего проблемой детского образования озабочены родителии из Москвы (18% респондентов), Московской области (7,6%) и Краснодарского края (4%), добавил портал «360».
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