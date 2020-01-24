Ученые воссоздали голос египетского жреца, который умер 3 тысячи лет назад. Он сказал «эээ»

Ученые из Великобритании и Германии восстановили голос забальзамированного жреца из Древнего Египта Несьямуна, который жил во время правления фараона Рамзеса XI (1099-1069 годы до н.э.)

Жрец Несьямун служил в храме Карнака в Фивах [современный Луксор — Юга.ру], его голос был важным инструментом во время исполнения ритуалов. Жрец умер в 50 лет. На его саркофаге сохранилась надпись с просьбой, чтобы боги вернули Несьямуну голос, сообщил портал «360» со ссылкой на портал Scientific Report .

Группа британских ученых с помощью компьютерного томографа и 3D-принтера смогла выполнить эту просьбу. Благодаря сохранившихся связкам и гортани жреца, они смогли смоделировать виртуальный речевой аппарат, после чего распечатали его на принтере и подключили к динамику.

Звук, который «издает» 3000-летняя мумия, напоминает долгий звук «эээ». Услышать его можно на 30-й секунде видео.