Ученые воссоздали голос египетского жреца, который умер 3 тысячи лет назад. Он сказал «эээ»
Ученые из Великобритании и Германии восстановили голос забальзамированного жреца из Древнего Египта Несьямуна, который жил во время правления фараона Рамзеса XI (1099-1069 годы до н.э.)
Жрец Несьямун служил в храме Карнака в Фивах [современный Луксор — Юга.ру], его голос был важным инструментом во время исполнения ритуалов. Жрец умер в 50 лет. На его саркофаге сохранилась надпись с просьбой, чтобы боги вернули Несьямуну голос, сообщил портал «360» со ссылкой на портал Scientific Report.
Группа британских ученых с помощью компьютерного томографа и 3D-принтера смогла выполнить эту просьбу. Благодаря сохранившихся связкам и гортани жреца, они смогли смоделировать виртуальный речевой аппарат, после чего распечатали его на принтере и подключили к динамику.
Звук, который «издает» 3000-летняя мумия, напоминает долгий звук «эээ». Услышать его можно на 30-й секунде видео.
Как писали Юга.ру, в 2017 году NASA в преддверии Хэллоуина опубликовало плейлист «Жуткие звуки со всей Солнечной системы». Треки в плейлисте — преобразованное в звуковые сигналы радиоизлучение. В подборку вошли «рев» Юпитера, шумы, которые «издает» Сатурн, плазменные волны, «музыка кометы» и другие — всего 22 трека.
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