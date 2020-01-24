В Краснодаре водитель дважды за вечер устроил ДТП

В Краснодаре вечером 23 января автомобилиси дважды попал в аварию. В одном из ДТП пострадала девушка

По предварительным данным, мужчина за рулем BMW в 22:20 подъехал к углу улиц Московской и Солнечной. Он выехал на перекресток на красный свет светофора и врезался в Kia Sportage. В аварии пострадала 25-летняя водитель Kia, ей назначили амбулаторное лечение. Нарушитель скрылся с места происшествия.

Спустя полтора часа, в 23:45, его автомобиль врезался в забор частного дома на углу Ягодина и Алуштинской. Прибывшие на место сотрудники ДПС заметили у мужчины признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался.

По факту ДТП составили протокол, сообщили 24 января в отделе пропаганды управления ГИБДД по краю.

Ранее стало известно о том, что на Кубани 23 января пострадали три человека при столкновении машины с деревом.