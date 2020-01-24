Бананы и картошка. Аналитики рассказали, что ели россияне в 2019 году

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитики 24 января представили итоги исследования о том, какие овощи и фрукты чаще всего покупали жители России в прошлом году

Соответствующее исследование провели специалисты платформы фискальных данных «Такском», сообщил RT.

По данным платформы, чаще всего в 2019 году из фруктов россияне покупали бананы и яблоки. Также в десятку популярных фруктов попали апельсины, лимоны, мандарины, виноград, груши, гранат, персики и киви.

Самым любимым овощем в России стал картофель, он занял первое место в рейтинге. Кроме него в топ-10 вошли огурцы, морковь, капуста, помидоры, свекла, баклажаны и перец. 

Как писали Юга.ру, ранее аналитики выяснили, что россияне стали покупать меньше вина и водки, а самыми популярными в стране кондитерскими изделиями стали печенье, пряники и вафли.

Еда Продукты питания Торговля

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