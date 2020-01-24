Бананы и картошка. Аналитики рассказали, что ели россияне в 2019 году

Аналитики 24 января представили итоги исследования о том, какие овощи и фрукты чаще всего покупали жители России в прошлом году

По данным платформы, чаще всего в 2019 году из фруктов россияне покупали бананы и яблоки. Также в десятку популярных фруктов попали апельсины, лимоны, мандарины, виноград, груши, гранат, персики и киви.

Самым любимым овощем в России стал картофель, он занял первое место в рейтинге. Кроме него в топ-10 вошли огурцы, морковь, капуста, помидоры, свекла, баклажаны и перец.