Бананы и картошка. Аналитики рассказали, что ели россияне в 2019 году
Аналитики 24 января представили итоги исследования о том, какие овощи и фрукты чаще всего покупали жители России в прошлом году
Соответствующее исследование провели специалисты платформы фискальных данных «Такском», сообщил RT.
По данным платформы, чаще всего в 2019 году из фруктов россияне покупали бананы и яблоки. Также в десятку популярных фруктов попали апельсины, лимоны, мандарины, виноград, груши, гранат, персики и киви.
Самым любимым овощем в России стал картофель, он занял первое место в рейтинге. Кроме него в топ-10 вошли огурцы, морковь, капуста, помидоры, свекла, баклажаны и перец.
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