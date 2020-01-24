В Краснодаре улица Уральская четвертый час стоит в 9-балльной пробке

Краснодарский край

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В Краснодаре с утра 24 января на улице Уральской образовалась 9-балльная пробка

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», плотное движение на улице Уральской было уже в 10:40. Пробка, следующая по улицам Уральской, Лизы Чайкиной, Новороссийской, а также от улицы Дежнева до Волжской, стала самой длинной для этого времени суток за последнюю неделю. Ее длина к моменту публикации новости достигла 4,2 км.

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В 13:18 на Уральской застряла в 9-балльной пробке, что на 4 балла выше обычного. По данным «Яндекс.Пробок», на участке Лизы Чайкиной между Новороссийской и Уральской произошло две аварии. В 14:00 скорость движения транспорта по трем этим улицам не превышала 3 км/ч. Также водители сообщили о ремонте дороги на Уральской.

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