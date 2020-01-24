В Краснодаре улица Уральская четвертый час стоит в 9-балльной пробке

В Краснодаре с утра 24 января на улице Уральской образовалась 9-балльная пробка

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», плотное движение на улице Уральской было уже в 10:40. Пробка, следующая по улицам Уральской, Лизы Чайкиной, Новороссийской, а также от улицы Дежнева до Волжской, стала самой длинной для этого времени суток за последнюю неделю. Ее длина к моменту публикации новости достигла 4,2 км.