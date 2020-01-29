АТОЛ обновила онлайн-кассы для транспорта, который начнут штрафовать за невыдачу чека
IT-компания АТОЛ обновила программное обеспечение онлайн-касс для общественного транспорта. Их использование позволит избежать штрафов за невыдачу чека
С 1 июля 2019 года пассажиры должны получать и билет, и фискальный чек за его покупку. Но штрафовать водителей и кондукторов, не выдающих чек, начнут только 1 июля 2020 года (такси и маршрутки не учитываются).
Компания АТОЛ обращает внимание на компактные устройства «Ньюджеры». Их функционал полностью отвечает требованиям 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Устройства могут подойти транспортным компаниям, которые перевозят пассажиров внутри города и на ближнем транспортном сообщении, в частности — для автобусов или маршрутных такси.
Третья волна кассовой реформы:
В обновленной версии программного обеспечения всех моделей онлайн-касс класса «Ньюджер» — АТОЛ 91Ф, АТОЛ 91Ф Лайт и АТОЛ 92Ф — уже появилась функция «Билетный режим». С ее помощью напечатать фискальный чек можно нажатием двух кнопок.
Для работы с новой функцией пользователю достаточно произвести простую настройку в личном кабинете. Нужно создать новый каталог товаров с остановками или типами билетов и загрузить его на все устройства согласно подсказкам меню. Начиная работу на устройстве, пользователь должен выбрать «Билетный режим». После этого водителю или кондуктору при работе с кассой будет достаточно нажать две кнопки: одну — для выбора тарифной зоны, вторую — для печати чека. Механизм работы показан на видео.
«Ньюджеры» готовы для работы в транспорте: устройство действует при температуре от -10 до +45 градусов по Цельсию и держит заряд до 8 часов. К тому же устройства легкие и удобны для руки.
Для поддержки интернет-связи устройства оснащены слотами для SIM-карты. Пакет данных, которыми обменивается касса, компактен, поэтому для отправки чеков в ОФД хватит бюджетных тарифов на мобильный интернет. Объем данных невелик, поэтому передача не прерывается даже в зонах с неустойчивым интернетом. Оплата с помощью всех «Ньюджеров» может осуществляться как наличным, так и безналичным способом (при использовании PIN-Pad).
«В общественном транспорте важна высокая скорость работы и безопасность перевозки пассажиров. Билетный режим разработан специально для этого. Даже если водитель работает на маршруте без кондуктора, продажа билетов не существенно увеличит общее время на маршруте», — отмечает руководитель департамента фискальных решений АТОЛ Иван Коллегов.
Компания предлагает оборудование через свою дистрибьюторскую сеть, которая насчитывает свыше 2000 партнеров.
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