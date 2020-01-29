АТОЛ обновила онлайн-кассы для транспорта, который начнут штрафовать за невыдачу чека

IT-компания АТОЛ обновила программное обеспечение онлайн-касс для общественного транспорта. Их использование позволит избежать штрафов за невыдачу чека

С 1 июля 2019 года пассажиры должны получать и билет, и фискальный чек за его покупку. Но штрафовать водителей и кондукторов, не выдающих чек, начнут только 1 июля 2020 года (такси и маршрутки не учитываются). Компания АТОЛ обращает внимание на компактные устройства «Ньюджеры». Их функционал полностью отвечает требованиям 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Устройства могут подойти транспортным компаниям, которые перевозят пассажиров внутри города и на ближнем транспортном сообщении, в частности — для автобусов или маршрутных такси.

В обновленной версии программного обеспечения всех моделей онлайн-касс класса «Ньюджер» — АТОЛ 91Ф, АТОЛ 91Ф Лайт и АТОЛ 92Ф — уже появилась функция «Билетный режим». С ее помощью напечатать фискальный чек можно нажатием двух кнопок. Для работы с новой функцией пользователю достаточно произвести простую настройку в личном кабинете. Нужно создать новый каталог товаров с остановками или типами билетов и загрузить его на все устройства согласно подсказкам меню. Начиная работу на устройстве, пользователь должен выбрать «Билетный режим». После этого водителю или кондуктору при работе с кассой будет достаточно нажать две кнопки: одну — для выбора тарифной зоны, вторую — для печати чека. Механизм работы показан на видео.