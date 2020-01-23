На жителя Кубани завели дело за брошенный в младенца стул
Прокуратура 23 января рассказала о возбуждении уголовного дела на жителя Усть-Лабинского района, бросившего стул в малолетнего сына
По данным силовиков, в конце 2019 года у 32-летнего мужчины, проживающего в одном из хуторов района, произошла семейная ссора. Он был пьян и бросил пластмассовый стул с металлическими ножками в своего годовалого сына.
Сотрудники полиции провели проверку по факту случившегося, но не дали инциденту правовую оценку. Однако после вмешательства прокуратуры отдел дознания ОМВД по Усть-Лабинскому району все же возбудил уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
17 января стало известно о том, что жителя Мостовского района будут судить за избиение двухлетней падчерицы.
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