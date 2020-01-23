Больные муковисцидозом получили необходимые лекарства — Генпрокуратура
В Генпрокуратуре РФ 23 января сообщили результаты проверок обеспечения детей с муковисцидозом лекарствами
Проверки обеспечения лекарствами больных муковисцидозом инициировал сопредседатель правозащитного центра партии «Единая Россия» Михаил Старшинов. В Генпрокуратуре рассказали RT о результатах проверок.
Ведомство сообщило, что обнаружило нарушения в работе комитета по здравоохранению Волгоградской области и выписало предписание. В Москве, Татарстане и Санкт-Петербурге сбоев в поставке лекарств больным не выявили.
Напомним, 5 декабря 2019 года в центре Краснодара 5 декабря прошел одиночный пикет в поддержку людей, больных муковисцидозом. Их близкие требуют, чтобы на российский фармрынок вернулись иностранные лекарства.
Как писали Юга.ру, правозащитный центр «Единой России» совместно с Минздравом РФ в конце декабря закупили лекарства, которые необходимы детям с муковисцидозом.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.