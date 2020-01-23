Больные муковисцидозом получили необходимые лекарства — Генпрокуратура

Как писали Юга.ру, правозащитный центр «Единой России» совместно с Минздравом РФ в конце декабря закупили лекарства, которые необходимы детям с муковисцидозом.

Напомним, 5 декабря 2019 года в центре Краснодара 5 декабря прошел одиночный пикет в поддержку людей, больных муковисцидозом. Их близкие требуют, чтобы на российский фармрынок вернулись иностранные лекарства.

Ведомство сообщило, что обнаружило нарушения в работе комитета по здравоохранению Волгоградской области и выписало предписание. В Москве, Татарстане и Санкт-Петербурге сбоев в поставке лекарств больным не выявили.

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