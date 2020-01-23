Крымский пещерный город Эски-Кермен планируют отреставрировать и сделать туробъектом

Сейчас в Эски-Кермене работают археологи. Директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. Вернадского Александр Айбабин 23 января рассказал, что в этом году пещерный город планируют начать реставрировать, чтобы он стал туристическим комплексом. По его словам, город хотят сделать таким же, как Херсонес и зарубежные античные памятники. Для этого специалисты законсервируют строительные остатки, а дома откроют для посетителей.

Айбабин отметил, что сейчас ученые закапывают изученные объекты ради их сохранности. При этом для приведения город в порядок не нужны большие деньги: достаточно перебрать кладку и закрепить раствором. Химики Курчатовского института Москвы сейчас исследуют пробы византийского раствора с раскопок. Они также изучат остатки жидкости на найденных амфорах. По мнению ученых, там вино или нефть.

Программу реставрации подготовит Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, в который входит Эски-Кермен. Бюджет еще не определен, однако, при наличии денег, квартал можно восстановить за год, передает «Интерфакс».

Эски-Кермен — средневековый город-крепость в юго-западной части Крыма, недалеко от Бахчисарая. Известно, что он был основан в конце VI века н. э. как византийское укрепление и просуществовал до конца XIV века. В 2019 году на территории города нашли храм Х века, построенный византийскими инженерами из идеально обработанных блоков. На его стенах обнаружили трехцветные фрески с частями ликов. В этом году археологи хотят продолжить раскопки и найти центральную резиденцию, на это выделили 2 млн рублей.