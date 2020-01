Минздрав Дагестана не признал нарушений в центре травматологии, которые на видео показал врач

View this post on Instagram

В последние дни в адрес Минздрава льется много негатива. Не разобравшись в ситуации многие пользователи социальных сетей спешат обвинить ведомство во всех смертных грехах и даже приписали неосвоенные средства, в то время как Минздрав республики более чем успешно освоил все выделенные деньги и плюс благодаря честным закупкам в прошлом году удалось приобрести оборудование и санитарный автотранспорт, а также построить ФАПов - больше запланированного. С приходом нового руководства республики в 3 раза увеличили финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Долгие годы материально-техническая база медучреждений не обновлялась, сегодня же закупается дорогостоящая медицинская техника, в том числе и аппарат КТ для центра травматологии и ортопедии, вызвавший столько шума в соцсетях, развивается санитарная авиация - все это делается ради наших пациентов. Хотелось бы обратить внимание медработников - оборудование установленное в больнице предназначено для пациентов, оно не переходит в собственность главврачей и заведующих, никто не имеет права самовольно отключать медтехнику и препятствовать приему пациентов. Добавим также, что помещение в котором будет работать аппарат подготовлено в соответствии с требованиями фирмы производителя. Что касается архива, главврачу поручено обеспечить надлежащий учёт и хранение рентгеновских снимков, также дано указание ускорить темпы завершения ремонтных работ в больнице. Уважаемые пользователи социальных сетей пора уже прекратить передёргивания искаженных фактов и вернуться к нормальной, плодотворной работе.