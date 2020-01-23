Минздрав Дагестана не признал нарушений в центре травматологии, которые на видео показал врач
Заведующий отделением лучевой диагностики Центра травматологии и ортопедии в Махачкале Салим Халитов, который 19 января опубликовал видео о нарушениях в больнице, уволился
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Салим Халитов в своем инстаграм-аккаунте опубликовал видео, на котором показал, в каких условиях он работает: в кабинете врача нет окон, в дверном проеме видны незаделанные кирпичи. Также он указал на нарушения в больнице: помещение рентген-кабинета слишком маленькое, а дверь в проявочную комнату настолько узкая, что некоторые лаборанты могут пройти в нее только боком. Кроме того, Халитов показал, что документы больничного архива хранятся в помещении без света и стеллажей, в коробках на полу.
Главным нарушением завотделением травматологии назвал неправильную подготовку к установке компьютерного томографа. Кроме того, он заявил, что обследование на аппарате МРТ больницы почти недоступно для пациентов, которые хотят пройти его по полису ОМС — 90% ресурсов кабинета используются для коммерческих обследований. По утверждению Халитова, люди по полгода стоят в очереди на бесплатную проверку на МРТ.
Халитов объяснил, что снял видео, потому что по-другому не мог достучаться до руководства минздрава Дагестана, и попросил вмешаться в ситуацию.
Ведомство приняло сторону главврача центра, а Халитову пришлось уволиться, написал 23 января «Кавказский узел». Салим Халитов в интервью изданию рассказал, что после обращения в минздрав встретился с одним из заместителей министра, который пообещал лично провести проверку по изложенным в обращении фактам. В день проведения проверки врач был в отделении и встретил заместителя министра в компании главврача.
Чиновник сказал Халитову, что по его обращению никаких мер принято не будет: ремонт помещения и переустановка аппарата планируются в 2020 году, а при проведении ремонтных работ необходимо учитывать также историческую важность объекта, поэтому спонтанный ремонт невозможен.
Руководство центра травматологии отказалось переносить стену в помещении для компьютерной томографии, сославшись на нехватку денег и невозможность уложиться в запланированные сроки. Установку нового аппарата МСКТ планируют завершить до 15 февраля, а провести ремонтные работы — в первом квартале 2020 года.
«Боятся не уложиться в сроки: им нужно отчитаться, что получили аппарат и он уже работает», — объяснил Халитов корреспонденту «Кавказского узла».
Также издание привело слова руководителя общественной организации по защите прав пациентов «Монитор пациента» Зияутдина Увайсова.
«Из-за того, что Халитов выступил против этой системы, его и заставили уволиться, я считаю. Он мог не уволиться, но фактически созданы условия, чтобы он сделал выбор в пользу увольнения», — сказал он.
В аккаунте министерства здравоохранения Дагестана 23 января опубликовали «разъяснения по поводу обращения врача». Фамилия Халитова в нем не упоминается. В посте представители минздрава республики утверждают, что никто не может препятствовать пациентам в проведении обследования на аппаратах больниц республики, и заявляют, что помещение, в котором будет работать аппарат компьютерной томографии, подготовлено в соответствии с требованиями фирмы-производителя. А главврачу центра травматологии Дагестана ведомство поручило обеспечить надлежащий учет и хранение рентгеновских снимков и ускорить проведение ремонта в больнице.
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В последние дни в адрес Минздрава льется много негатива. Не разобравшись в ситуации многие пользователи социальных сетей спешат обвинить ведомство во всех смертных грехах и даже приписали неосвоенные средства, в то время как Минздрав республики более чем успешно освоил все выделенные деньги и плюс благодаря честным закупкам в прошлом году удалось приобрести оборудование и санитарный автотранспорт, а также построить ФАПов - больше запланированного. С приходом нового руководства республики в 3 раза увеличили финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Долгие годы материально-техническая база медучреждений не обновлялась, сегодня же закупается дорогостоящая медицинская техника, в том числе и аппарат КТ для центра травматологии и ортопедии, вызвавший столько шума в соцсетях, развивается санитарная авиация - все это делается ради наших пациентов. Хотелось бы обратить внимание медработников - оборудование установленное в больнице предназначено для пациентов, оно не переходит в собственность главврачей и заведующих, никто не имеет права самовольно отключать медтехнику и препятствовать приему пациентов. Добавим также, что помещение в котором будет работать аппарат подготовлено в соответствии с требованиями фирмы производителя. Что касается архива, главврачу поручено обеспечить надлежащий учёт и хранение рентгеновских снимков, также дано указание ускорить темпы завершения ремонтных работ в больнице. Уважаемые пользователи социальных сетей пора уже прекратить передёргивания искаженных фактов и вернуться к нормальной, плодотворной работе.
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