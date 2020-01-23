Минздрав Дагестана не признал нарушений в центре травматологии, которые на видео показал врач

Салим Халитов в своем инстаграм-аккаунте опубликовал видео, на котором показал, в каких условиях он работает: в кабинете врача нет окон, в дверном проеме видны незаделанные кирпичи. Также он указал на нарушения в больнице: помещение рентген-кабинета слишком маленькое, а дверь в проявочную комнату настолько узкая, что некоторые лаборанты могут пройти в нее только боком. Кроме того, Халитов показал, что документы больничного архива хранятся в помещении без света и стеллажей, в коробках на полу.

Главным нарушением завотделением травматологии назвал неправильную подготовку к установке компьютерного томографа. Кроме того, он заявил, что обследование на аппарате МРТ больницы почти недоступно для пациентов, которые хотят пройти его по полису ОМС — 90% ресурсов кабинета используются для коммерческих обследований. По утверждению Халитова, люди по полгода стоят в очереди на бесплатную проверку на МРТ.

Халитов объяснил, что снял видео, потому что по-другому не мог достучаться до руководства минздрава Дагестана, и попросил вмешаться в ситуацию.

Ведомство приняло сторону главврача центра, а Халитову пришлось уволиться, написал 23 января «Кавказский узел». Салим Халитов в интервью изданию рассказал, что после обращения в минздрав встретился с одним из заместителей министра, который пообещал лично провести проверку по изложенным в обращении фактам. В день проведения проверки врач был в отделении и встретил заместителя министра в компании главврача.