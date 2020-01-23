Диетолог рассказал, как можно «заразиться» ожирением

Краснодарский край, Вся Россия

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Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург 23 января перечислил возможные случаи «социального заражения» ожирением

Михаил Гинзбург дал интервью радио Sputnik и объяснил, почему ожирение схоже с вирусом.

«Человеку, как любому примату, свойственно подражательное поведение. Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению», — сказал Гинзбург.

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При этом более рассеянные и неорганизованные люди быстрее начинают подражать своему окружению, подчеркнул эксперт. Он отметил, что такой эффект обычно бывает в офисах на праздничных застольях — сотрудник не может оторваться от компании, ест вместе со всеми и постепенно набирает вес.

Диетолог предостерег от ожирения и семейные пары. По его наблюдениям, часто бывает, что во время беременности мужчины начинают полнеть вместе со своими женами.

«Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина», — отметил специалист. 

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Доктор напомнил, что недостаток физической активности почти всегда является причиной лишнего веса, и посоветовал ввенести в распорядок дня коллективные тренировки, сообщил канал «360».

Как писали Юга.ру, ученые признали ожирение заразной болезнью еще в 2006 году. Тогда они проводили исследование на цыплятах. А в 2018 году стало известно, что за последние пять лет число жителей России с ожирением выросло на 45%.

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