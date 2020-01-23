Диетолог рассказал, как можно «заразиться» ожирением

«Человеку, как любому примату, свойственно подражательное поведение. Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению», — сказал Гинзбург.

При этом более рассеянные и неорганизованные люди быстрее начинают подражать своему окружению, подчеркнул эксперт. Он отметил, что такой эффект обычно бывает в офисах на праздничных застольях — сотрудник не может оторваться от компании, ест вместе со всеми и постепенно набирает вес.

Диетолог предостерег от ожирения и семейные пары. По его наблюдениям, часто бывает, что во время беременности мужчины начинают полнеть вместе со своими женами.

«Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина», — отметил специалист.