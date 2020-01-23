В России вырастут цены на сигареты — Аналитический центр при правительстве РФ
Эксперты 23 января сообщили, что в 2020 году сигареты в России могут подорожать на четверть
Замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве России Виктория Павлюшина рассказала «Известиям», что в 2020 году цены на сигареты и их электронные аналоги могут возрасти до 25%. Этому поспособствуют пояление дополнительных расходов производителей табачных изделий на маркировку сигарет и повышение акцизов.
С 1 марта 2019 года в Росии стала обязательной маркировка табачной продукции: производители обязаны размещать цифровой код на каждой пачке.
«По нашему мнению, именно маркировка наиболее существенно влияет на повышение цен. Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, однако пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет», — отметила Павлюшина.
Аналитик рассказала, что табачные фирмы также планируют вложить деньги в производственные процессы, направленные на повышение требований к качеству товара и сертификации, написал RT.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2019 года в России предложили ввести единую минимальную цену на сигареты.
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