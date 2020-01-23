В горах Сочи из-за высокой лавиноопасности не открыли часть трасс и запретили фрирайд

В инстаграме «Розы Хутор» сообщается, что на курорте открыты трассы ниже 1,6 тыс. метров над уровнем моря.

По информации противолавинной службы курорта «Роза Хутор», лавинная обстановка классифицируется по пятибалльной системе. После ночного снегопада в горах лавиноопасность высокая: снежный покров слабо закреплен на большинстве склонов.

«На всех высотах продолжает идти снег — по прогнозу, до самого вечера. Службы курорта проводят противолавинные мероприятия. О том, будут ли открыты верха, станет известно после завершения мониторинга всей зоны катания и заключения противолавинной службы», — говорится в сообщении.

Кроме того, 23 января в горно-туристическом центре «Газпром» полностью закрыли для райдеров Альпику, сообщили накануне в телеграм-канале курорта.

Как писали Юга.ру, в нынешнем зимнем сезоне в Красной Поляне установилась теплая погода, из-за чего не хватало снега. В конце декабря в горах Сочи из-за дефицита снега не открыли большинство трасс и ограничили продажу ски-пассов. В январе губернатор Кубани рассказал, как можно активно отдыхать в горах зимой без снега и не скучать.