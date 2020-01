В горах Сочи из-за высокой лавиноопасности не открыли часть трасс и запретили фрирайд

View this post on Instagram

Доброе снежное утро, друзья! ❄️ ❄️ ❄️ ⠀ На курорте Роза Хутор открыты трассы ниже 1600 метров н.у.м. На всех высотах продолжает идти снег — по прогнозу, до самого вечера. Службы курорта проводят противолавинные мероприятия. О том, будут ли открыты верха, станет известно после завершения мониторинга всей зоны катания и заключения противолавинной службы. Следите за информацией на стендах и статусом трасс на сайте и в мобильном приложении. ⠀ Обратите внимание, что лавинная обстановка классифицируется по пятибалльной системе: • Зеленый флаг — низкая, снежный покров хорошо закреплен на склонах и стабилен • Желтый флаг — умеренная, снежный покров на крутых склонах закреплен умеренно, на остальных склонах хорошо • Оранжевый флаг — значительная, снежный покров на многих крутых склонах закреплен умеренно или слабо • Красный флаг — высокая, снежный покров слабо закреплен на большинстве склонов • Черный флаг — экстремальная, снежный покров нестабилен ⠀ Сегодня ⛔ красный флаг. Катание вне трасс запрещено. ⠀ Важно: ▪ Следите за информацией о лавинной опасности на стендах и люмипланах, обращайте внимание на флаги. ▪ Не покидайте пределы открытых маркированных трасс. ‍☠️ Если вы увидели знак опасности, немедленно поверните назад. ▪ Проверяйте лавинные датчики на Avalanche Beacon Checkpoint, установленных на Роза Пик (около медпункта), на пересадке Дриада-Тундра (домик спасателей), на верхней станции Тундры (домик спасателей), на входе в Юрьев Хутор (столб с указателями) и верхней станции подъемника Крокус (домик спасателей). ▪ Не подвергайте опасности себя и других. ⠀ #розахутор #rosakhutor #ridesafe #катайсябезопасно