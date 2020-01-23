В горах Сочи из-за высокой лавиноопасности не открыли часть трасс и запретили фрирайд
В горах Красной Поляны после снегопада 23 января закрыли некоторые горнолыжные трассы из-за высокой лавиноопасности
По информации противолавинной службы курорта «Роза Хутор», лавинная обстановка классифицируется по пятибалльной системе. После ночного снегопада в горах лавиноопасность высокая: снежный покров слабо закреплен на большинстве склонов.
«Сегодня красный флаг. Катание вне трасс запрещено», — заявили в противолавинной службе.
В инстаграме «Розы Хутор» сообщается, что на курорте открыты трассы ниже 1,6 тыс. метров над уровнем моря.
«На всех высотах продолжает идти снег — по прогнозу, до самого вечера. Службы курорта проводят противолавинные мероприятия. О том, будут ли открыты верха, станет известно после завершения мониторинга всей зоны катания и заключения противолавинной службы», — говорится в сообщении.
Кроме того, 23 января в горно-туристическом центре «Газпром» полностью закрыли для райдеров Альпику, сообщили накануне в телеграм-канале курорта.
Как писали Юга.ру, в нынешнем зимнем сезоне в Красной Поляне установилась теплая погода, из-за чего не хватало снега. В конце декабря в горах Сочи из-за дефицита снега не открыли большинство трасс и ограничили продажу ски-пассов. В январе губернатор Кубани рассказал, как можно активно отдыхать в горах зимой без снега и не скучать.
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Доброе снежное утро, друзья! ❄️ ❄️ ❄️ ⠀ На курорте Роза Хутор открыты трассы ниже 1600 метров н.у.м. На всех высотах продолжает идти снег — по прогнозу, до самого вечера. Службы курорта проводят противолавинные мероприятия. О том, будут ли открыты верха, станет известно после завершения мониторинга всей зоны катания и заключения противолавинной службы. Следите за информацией на стендах и статусом трасс на сайте и в мобильном приложении. ⠀ Обратите внимание, что лавинная обстановка классифицируется по пятибалльной системе: • Зеленый флаг — низкая, снежный покров хорошо закреплен на склонах и стабилен • Желтый флаг — умеренная, снежный покров на крутых склонах закреплен умеренно, на остальных склонах хорошо • Оранжевый флаг — значительная, снежный покров на многих крутых склонах закреплен умеренно или слабо • Красный флаг — высокая, снежный покров слабо закреплен на большинстве склонов • Черный флаг — экстремальная, снежный покров нестабилен ⠀ Сегодня ⛔ красный флаг. Катание вне трасс запрещено. ⠀ Важно: ▪ Следите за информацией о лавинной опасности на стендах и люмипланах, обращайте внимание на флаги. ▪ Не покидайте пределы открытых маркированных трасс. ��☠️ Если вы увидели знак опасности, немедленно поверните назад. ▪ Проверяйте лавинные датчики на Avalanche Beacon Checkpoint, установленных на Роза Пик (около медпункта), на пересадке Дриада-Тундра (домик спасателей), на верхней станции Тундры (домик спасателей), на входе в Юрьев Хутор (столб с указателями) и верхней станции подъемника Крокус (домик спасателей). ▪ Не подвергайте опасности себя и других. ⠀ #розахутор #rosakhutor #ridesafe #катайсябезопасно
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