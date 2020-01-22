В Сочи откроют тематический парк, где можно будет выбрать себе питомца из приюта
В Сочи появится тематический парк для содержания бездомных животных, где помимо вольерных комплексов обустроят пешеходные и прогулочные зоны
Основная идея заключается в создании парка, куда жители курорта смогут приезжать и гулять с животными, знакомиться с ними и, по возможности, забирать домой, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Власти курорта уже подобрали земельный участок для строительства современных вольеров. Территория соответствует всем требованиям, в том числе удаленности от жилой застройки. Основной инвестор проекта — фонд «Вольное дело».
Одновременно в Сочи начнет работу мобильный госпиталь, где будут стерилизовать и чипировать как домашних, так и бродячих животных.
Как писали Юга.ру, в феврале 2019 года главам районных администраций Сочи поручили определить места для выгула собак на территории города.
Напомним, с начала года в России вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными, который регламентирует новые подходы регулирования численности и содержания безнадзорных животных. Сейчас краевая администрация прорабатывает нормативно-правовую базу для передачи полномочий муниципалитетам.
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