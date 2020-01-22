В Сочи откроют тематический парк, где можно будет выбрать себе питомца из приюта 

В Сочи появится тематический парк для содержания бездомных животных, где помимо вольерных комплексов обустроят пешеходные и прогулочные зоны

Основная идея заключается в создании парка, куда жители курорта смогут приезжать и гулять с животными, знакомиться с ними и, по возможности, забирать домой, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. Власти курорта уже подобрали земельный участок для строительства современных вольеров. Территория соответствует всем требованиям, в том числе удаленности от жилой застройки. Основной инвестор проекта — фонд «Вольное дело».