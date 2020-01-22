В первом частном роддоме края родился сотый ребенок
22 января роддом Клиники Екатерининская сообщил о радостном событии — на свет появился 100-й новорожденный
В родильном доме на Герцена, 265/2 родился 100-й малыш. Вес новорожденной Агнии 3 кг 390 г, рост 50 см. Состояние здоровья акушер-гинеколог оценил на 8-9 баллов из 10 по шкале Апгар.
Как сообщали Юга.ру, 29 октября 2019 года Клиника Екатерининская открыла в Краснодаре первый частный роддом в регионе.
Первый частный роддом в Краснодаре:
В том же комплексе находятся круглосуточный детский стационар, новый большой круглосуточный травмпункт, отделение скорая помощь, аптека с широким ассортиментом, кафе, парковка и вертолетная площадка.
В медицинском центре работают 150 квалифицированных сотрудников, в том числе — более 40 опытных гинекологов.
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