В первом частном роддоме края родился сотый ребенок

Партнерский Краснодарский край

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22 января роддом Клиники Екатерининская сообщил о радостном событии — на свет появился 100-й новорожденный

В родильном доме на Герцена, 265/2 родился 100-й малыш. Вес новорожденной Агнии 3 кг 390 г, рост 50 см. Состояние здоровья акушер-гинеколог оценил на 8-9 баллов из 10 по шкале Апгар.

Как сообщали Юга.ру, 29 октября 2019 года Клиника Екатерининская открыла в Краснодаре первый частный роддом в регионе.

Первый частный роддом в Краснодаре:

В том же комплексе находятся круглосуточный детский стационар, новый большой круглосуточный травмпункт, отделение скорая помощь, аптека с широким ассортиментом, кафе, парковка и вертолетная площадка.

В медицинском центре работают 150 квалифицированных сотрудников, в том числе — более 40 опытных гинекологов.

Здравоохранение Медицина

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