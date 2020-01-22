В первом частном роддоме края родился сотый ребенок

22 января роддом Клиники Екатерининская сообщил о радостном событии — на свет появился 100-й новорожденный

В родильном доме на Герцена, 265/2 родился 100-й малыш. Вес новорожденной Агнии 3 кг 390 г, рост 50 см. Состояние здоровья акушер-гинеколог оценил на 8-9 баллов из 10 по шкале Апгар.

Как сообщали Юга.ру, 29 октября 2019 года Клиника Екатерининская открыла в Краснодаре первый частный роддом в регионе.