В Адыгее навестят блокадников и вручат им подарки

Адыгея, Краснодарский край

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В Адыгее в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» волонтеры встретятся с жителями блокадного Ленинграда

Руководитель администрации главы Адыгеи Владимир Свеженец 22 января рассказал порталу Юга.ру, что в республике проживает 23 блокадника, из них 18 — в Майкопе. По поручению руководителя региона Мурата Кумпилова каждого ветерана окружат вниманием и заботой. Память тех, кто ушел из жизни, почтут 27 января на мемориале республиканской столицы. С 9:30 до 11:00 волонтеры проведут акцию «Молодежный почетный караул. Пост №1».

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Заместитель мэра Майкопа Сергей Стельмах уточнил, что в городе сформировали группы волонтеров. До 27 января вместе с представителями администрации они посетят на дому всех блокадников, передадут им подарки и расскажут об акции «Блокадный хлеб».

«Также блокадники будут приглашены на уроки памяти и другие открытые мероприятия, чтобы рассказать молодежи о жителях Ленинграда, переживших страшные 842 дня блокады, и что значили для них 125 граммов блокадного хлеба», — рассказал Стельмах.

Кроме того, во всех школах и учреждениях культуры, а также в крупных торговых центрах организовали тематические выставки, проходят киноакции. Русский государственный драматический театр им. Пушкина с 23 января организует выездные показы спектакля по пьесе драматурга Зои Чернышевой «Романс для двух голосов». Постановка посвящена военным корреспондентам, которые не покинули город во время блокады.

Краснодарский край присоединился к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 14 января. Она приурочена к Году памяти и славы, которым объявлен 2020 год. В конце января акция началась в Анапе.

Великая Отечественная война Ветераны Майкоп

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