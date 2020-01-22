Mediatron Group открыла новое креативное пространство в Краснодаре

Краснодарский край

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В январе 2020 года рекламно-коммуникационное агентство Mediatron Group начало работать в новом офисе, который решили сделать арт-пространством

На открытии офиса на улице Шифрина, 7 устроили перфоманс вместе с краснодарским художником-дадаистом Сергеем Таушановым, который участвовал во многих российских и международных выставках графики, включая Биеннале. В холле офиса расписали стену, арт-объект назвали The Medium Is the Massage — концепцию совместного проекта компании и художника определила одноименная книга про медиа Маршалла Маклюэна. В основу легли цитаты:

  • We have no art. We do everything as well as we can («У нас нет искусства. Мы делаем все, что хотим»);
  • The future is now («Будущее — прямо сейчас») и другие.

Поверх цитат из книги на стене появились росписи сотрудников, рисунки, имена, эпиграммы, теги и лозунги. 

«Создавая арт-пространство в новом офисе, мы думаем не только о бизнесе, удобстве и развитии сотрудников, но и делаем свой вклад в развитие современного искусства в целом», — рассказала основатель агентства Анна Губенко.

Каждый сотрудник написал на стене то, что для него важно. Губенко оставила в центре композиции самую первую фразу: «Mediatron is the Message», — перефразированное название книги. По ее словам, новый офис — концептуальное арт-пространство, которое скоро заполнится арт-объектами из личной коллекции. Все это превратит офис в арт-галерею, которая будет сочетаться с современным рабочим open space пространством.

Представитель Mediatron Group рассказала порталу Юга.ру, что в офис может прийти любой желающий и дополнить узор: ему дадут маркер, которым он сможет оставить свою надпись на стене. Планируется, что в дальнейшем в этом пространстве будут проводить различные выставки, тренинги, бизнес-завтраки и другие мероприятия.

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Мы любим искусство. И один из собственников Mediatron — Анна Губенко @annamedia — любит особенно. Она патрон культурного центра «Типография» @typographycenter — обители краснодарского современного искусства. ⠀ Когда-то всё началось с выставки рекламного плаката «Самое коммерческое из искусств» (2013)и экспозиции «Постерапокалипсис» (2016), для которой художники создали арт-объекты из бывших рекламных баннеров. ⠀ Ну и, разумеется, громкая перформанс-вечеринка AURA @aura_krd — тоже наших рук дело. ⠀ #Mediatron #медиатрон #aura_krd #aura1805 #typographycenter

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Искусство Краснодар КЦ «Типография» Реклама Художники

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Mediatron Group открыла новое креативное пространство в Краснодаре

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