Mediatron Group открыла новое креативное пространство в Краснодаре
В январе 2020 года рекламно-коммуникационное агентство Mediatron Group начало работать в новом офисе, который решили сделать арт-пространством
На открытии офиса на улице Шифрина, 7 устроили перфоманс вместе с краснодарским художником-дадаистом Сергеем Таушановым, который участвовал во многих российских и международных выставках графики, включая Биеннале. В холле офиса расписали стену, арт-объект назвали The Medium Is the Massage — концепцию совместного проекта компании и художника определила одноименная книга про медиа Маршалла Маклюэна. В основу легли цитаты:
- We have no art. We do everything as well as we can («У нас нет искусства. Мы делаем все, что хотим»);
- The future is now («Будущее — прямо сейчас») и другие.
Поверх цитат из книги на стене появились росписи сотрудников, рисунки, имена, эпиграммы, теги и лозунги.
«Создавая арт-пространство в новом офисе, мы думаем не только о бизнесе, удобстве и развитии сотрудников, но и делаем свой вклад в развитие современного искусства в целом», — рассказала основатель агентства Анна Губенко.
Каждый сотрудник написал на стене то, что для него важно. Губенко оставила в центре композиции самую первую фразу: «Mediatron is the Message», — перефразированное название книги. По ее словам, новый офис — концептуальное арт-пространство, которое скоро заполнится арт-объектами из личной коллекции. Все это превратит офис в арт-галерею, которая будет сочетаться с современным рабочим open space пространством.
Представитель Mediatron Group рассказала порталу Юга.ру, что в офис может прийти любой желающий и дополнить узор: ему дадут маркер, которым он сможет оставить свою надпись на стене. Планируется, что в дальнейшем в этом пространстве будут проводить различные выставки, тренинги, бизнес-завтраки и другие мероприятия.
View this post on Instagram
Мы любим искусство. И один из собственников Mediatron — Анна Губенко @annamedia — любит особенно. Она патрон культурного центра «Типография» @typographycenter — обители краснодарского современного искусства. ⠀ Когда-то всё началось с выставки рекламного плаката «Самое коммерческое из искусств» (2013)и экспозиции «Постерапокалипсис» (2016), для которой художники создали арт-объекты из бывших рекламных баннеров. ⠀ Ну и, разумеется, громкая перформанс-вечеринка AURA @aura_krd — тоже наших рук дело. ⠀ #Mediatron #медиатрон #aura_krd #aura1805 #typographycenter
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.