Mediatron Group открыла новое креативное пространство в Краснодаре

На открытии офиса на улице Шифрина, 7 устроили перфоманс вместе с краснодарским художником-дадаистом Сергеем Таушановым, который участвовал во многих российских и международных выставках графики, включая Биеннале. В холле офиса расписали стену, арт-объект назвали The Medium Is the Massage — концепцию совместного проекта компании и художника определила одноименная книга про медиа Маршалла Маклюэна. В основу легли цитаты:

We have no art. We do everything as well as we can («У нас нет искусства. Мы делаем все, что хотим»);

The future is now («Будущее — прямо сейчас») и другие.

Поверх цитат из книги на стене появились росписи сотрудников, рисунки, имена, эпиграммы, теги и лозунги.



«Создавая арт-пространство в новом офисе, мы думаем не только о бизнесе, удобстве и развитии сотрудников, но и делаем свой вклад в развитие современного искусства в целом», — рассказала основатель агентства Анна Губенко.



Каждый сотрудник написал на стене то, что для него важно. Губенко оставила в центре композиции самую первую фразу: «Mediatron is the Message», — перефразированное название книги. По ее словам, новый офис — концептуальное арт-пространство, которое скоро заполнится арт-объектами из личной коллекции. Все это превратит офис в арт-галерею, которая будет сочетаться с современным рабочим open space пространством.

Представитель Mediatron Group рассказала порталу Юга.ру, что в офис может прийти любой желающий и дополнить узор: ему дадут маркер, которым он сможет оставить свою надпись на стене. Планируется, что в дальнейшем в этом пространстве будут проводить различные выставки, тренинги, бизнес-завтраки и другие мероприятия.