В Новороссийске частично отремонтируют 28 улиц
В Новороссийске в 2020 году планируют отремонтировать 39 дорожных объектов
К ремонту участков 28 улиц приступили в рамках дорожного нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Специалисты снимут старый слой дороги, уложат бордюры и подготовят нижний слой асфальта, рассказали 22 января в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани.
Например, на улице Энгельса работы начались еще до Нового года. Там на перекрестке с улице Цедрика оборудуют новый пешеходный переход возле гимназии № 5. Всего в городе в 2020 году планируют отремонтировать 39 объектов протяженностью 33,7 км. На это выделили 550 млн рублей.
В целом по краю на ремонт участков дорог общей протяженностью 180 км в этом году выделили 3,38 млрд рублей.
Напомним, в 2019 году в краевой столице отремонтировали 49 дорог протяженностью более 65 км. К 2022 году власти планируют привести в порядок более 150 км дорог. В октябре на сайте мэрии появилась интерактивная карта ямочного ремонта в Краснодаре.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.