В Новороссийске частично отремонтируют 28 улиц

В Новороссийске в 2020 году планируют отремонтировать 39 дорожных объектов

К ремонту участков 28 улиц приступили в рамках дорожного нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Специалисты снимут старый слой дороги, уложат бордюры и подготовят нижний слой асфальта, рассказали 22 января в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

Например, на улице Энгельса работы начались еще до Нового года. Там на перекрестке с улице Цедрика оборудуют новый пешеходный переход возле гимназии № 5. Всего в городе в 2020 году планируют отремонтировать 39 объектов протяженностью 33,7 км. На это выделили 550 млн рублей.

В целом по краю на ремонт участков дорог общей протяженностью 180 км в этом году выделили 3,38 млрд рублей.