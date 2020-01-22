В Новороссийске частично отремонтируют 28 улиц

Краснодарский край

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В Новороссийске в 2020 году планируют отремонтировать 39 дорожных объектов

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К ремонту участков 28 улиц приступили в рамках дорожного нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Специалисты снимут старый слой дороги, уложат бордюры и подготовят нижний слой асфальта, рассказали 22 января в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

Например, на улице Энгельса работы начались еще до Нового года. Там на перекрестке с улице Цедрика оборудуют новый пешеходный переход возле гимназии № 5. Всего в городе в 2020 году планируют отремонтировать 39 объектов протяженностью 33,7 км. На это выделили 550 млн рублей.

В целом по краю на ремонт участков дорог общей протяженностью 180 км в этом году выделили 3,38 млрд рублей. 

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Напомним, в 2019 году в краевой столице отремонтировали 49 дорог протяженностью более 65 км. К 2022 году власти планируют привести в порядок более 150 км дорог. В октябре на сайте мэрии появилась интерактивная карта ямочного ремонта в Краснодаре.

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