«Ростелеком» ускорил интернет корпоративным клиентам на юге РФ в 3 раза
«Ростелеком» увеличил скорость интернета для абонентов корпоративного сегмента в ЮФО и СКФО, подключенных по оптическим технологиям
Модернизация охватила более 11 тыс. компаний, в том числе государственные и бюджетные организации, которые долгое время оставались на архивных тарифах. Стоимость доступа при этом не изменилась.
Цель — обеспечить постоянных клиентов скоростью, позволяющей в полной мере использовать современные цифровые сервисы для бизнеса. Таким образом, «Ростелеком» выровнял технические возможности для абонентов, подключенных к интернету с 2015 года и ранее.
Топ-менеджер южного «Ростелекома»:
«Мы относимся к нашим клиентам, как к партнерам. А партнерам свойственно предоставлять друг другу преференции. Поэтому мы решили за счет собственных ресурсов повысить для наших абонентов скорость доступа в интернет, а вместе с этим — удобство и комфорт от работы в сети. Теперь им доступны все современные цифровые технологии, которые позволяют автоматизировать и совершенствовать бизнес-процессы и повышать эффективность работы. Мы продолжим делать все, чтобы наши сервисы приносили клиентам пользу и отвечали вызовам цифровой реальности», — подчеркнул директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Константин Боженов.
Увеличение скорости произошло автоматически и не требует от клиентов переоформления документов или технического переподключения.
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