«Ростелеком» ускорил интернет корпоративным клиентам на юге РФ в 3 раза

«Ростелеком» увеличил скорость интернета для абонентов корпоративного сегмента в ЮФО и СКФО, подключенных по оптическим технологиям

Модернизация охватила более 11 тыс. компаний, в том числе государственные и бюджетные организации, которые долгое время оставались на архивных тарифах. Стоимость доступа при этом не изменилась.

Цель — обеспечить постоянных клиентов скоростью, позволяющей в полной мере использовать современные цифровые сервисы для бизнеса. Таким образом, «Ростелеком» выровнял технические возможности для абонентов, подключенных к интернету с 2015 года и ранее.