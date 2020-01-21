Сотрудники полиции Адыгеи помогли спасти жизнь двухмесячного мальчика из Самарской области

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Адыгеи в январе помогли двухмесячному ребенку, которому стало плохо в поездке, оперативно доставив его в больницу

Экстренная помощь понадобилась ребенку, когда семья из Самарской области направлялась в Краснодар. В районе послека Энем мальчику стало плохо, дыхание было затруднено, он начал терять сознание. Отец мальчика обратился за помощью к дорожным полицейским, дежурившим в тот день на 24 км трассы Краснодар — Верхнебаканский.

Инспекторы ДПС роты № 2 отдельного батальона капитан полиции Рустам Гонежук и старший лейтенант полиции Аслан Богус пересадили родителей с ребенком в патрульный автомобиль. Включив звуковую и световую сигнализацию, они довезли семью в больницу Краснодара, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

По словам собеседника, сейчас здоровью малыша ничего не угрожает. Родители поблагодарили полицейских, отметив четкость и оперативность их действий, благодаря которым жизнь их сына была спасена.