В России собираются отправлять на принудительное лечение пьяных нарушителей

Граждан, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также распивали спиртное в неположенных местах, собираются направлять на принудительное лечение

МВД и Минюст РФ собираются проработать положения до 1 марта. Поправки планируют внести в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), сообщили 21 января «Известия» со ссылкой на документ.

Издание пишет, что согласно новому законопроекту суды смогут направлять на обязательное лечение водителей, которые неоднократно нарушали ПДД в нетрезвом виде. Такую же норму планируют применять к тем, кто распивал спиртное в общественных местах, где это запрещено.

Кроме того, документ предусматривает обязательную диагностику, применение профилактических мер, а также медицинской или социальной реабилитации в отношении нетрезвых водителей.