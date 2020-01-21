В Майкопе во время движения загорелась машина

В Майкопе 20 января во время передвижения загорелся отечественный автомобиль

Известно, что 57-летний местный житель в 14:30 ехал на машине «Москвич». На пересечении улиц Привокзальной и Адыгейской она неожиданно загорелась.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что в отечественной легковушке произошло возгорание электропроводки. После этого в багажном отделе взорвался газовый баллон, который владелец перевозил для бытовых целей.

Вместе с тем в полиции Адыгеи опровергли появившиеся ранее в соцсетях предположения о том, что пожар начался из-за взрыва установленного в машине газа.

В результате происшествия никто не пострадал, проводится проверка, сообщили в пресс-службе ведомства 20 января.

Напомним, 17 января в Краснодаре произошло ДТП, после которого загорелась машина. Пострадал водитель.