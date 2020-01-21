Аэропорт Сочи ответил на обвинения Utair в аварийной посадке самолета, скатившегося в реку
Международный аэропорт Сочи 21 января ответил компании Utair. Она обвинила службы аэропорта в ненадлежащей работе в ту ночь, когда самолет авиаперевозчика совершил аварийное приземление
Инцидент с Boeing авиакомпании Utair произошел ночью 1 сентября 2018 года. Самолет Москва — Сочи во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали 18 человек, работник аэропорта во время эвакуации пассажиров скончался от сердечного приступа. По факту аварийной посадки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
16 января 2020 года Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал расследование причин катастрофы. Он заявил о том, что самолет скатился в реку из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем о сдвиге ветра — он изменился со встречного на попутный, что способствовало приземлению судна на увеличенном от нормы расстоянии.
Также комитет заключил, что еще одной причиной аварии стало неэффективное торможение самолета из-за недостаточного сцепления с полосой. Это могло произойти из-за большого количества воды на взлетно-посадочной полосы (ВВП). Как отметили специалисты, служба аэропорта не выполнила требования о проверке состояния посадочной полосы после ливня.
20 января компания Utair опубликовала комментарий по ситуации, в котором сообщила, что основной причиной происшествия все же стала затопленная ВВП. По данным компании, наземная служба передала пилотам недостоверные сведения о состоянии полосы.
В свою очередь, международный аэропорт Сочи 21 января отреагировал на комментарий авиаперевозчика:
«Из итогового доклада МАК следует, что причиной авиапроисшествия стало неоднократное игнорирование экипажем авиакомпании Utair предупреждения бортовой системы о необходимости ухода на второй круг в связи с неблагоприятными погодными условиями. МАК отметил, что в практике данной авиакомпании уже имели место аналогичные случаи», — отметили в пресс-службе.
В организации добавили, что считают любые заявления до окончания расследования преждевременными:
«Окончательные выводы могут быть сделаны только Следственным комитетом».
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