Кубанские следователи подарили подростку с ДЦП тренажеры для реабилитации и познакомили с техникой криминалистов
В Краснодарском крае сотрудники следственного управления после сюжета на ТВ, где мальчик с ДЦП из поселка Ильского рассказал о большом интересе к работе криминалистов, пришли к нему в гости с подарками
Сюжет о 16-летнем Егоре Бойко вышел на телевидении в начале декабря. Там мальчик рассказал, что не пропускает ни одного выпуска «Следствие вели…», а качестве подарка попросил автограф ведущего передачи Леонида Каневского. Отец Егора также рассказал, что сын нуждается в специальных тренажерах для реабилитации в домашних условиях.
Глав СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам следственного управления по Краснодарскому краю встретиться с семьей мальчика и узнать, какая помощь нужна для восстановления его здоровья. После встречи было принято решение приобрести нужное оборудование.
17 января сотрудники ведомства навестили мальчика. Они подарили ему велотренажер и ортопедический аппарат, собрали их и показали, как использовать.
Зная интерес Егора к работе следователей и криминалистов, сотрудники рассказали о специфике работы в органах СК России и продемонстрировали криминалистическую технику, познакомив с ее возможностями.
Мальчик поблагодарил представителей ведомства за беседу и возможность познакомиться с их техникой, а также за внимание и проявленную заботу, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
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