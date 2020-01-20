В Сочи художники спасают граффити-портрет Николая Дроздова. Но никто и не собирается его закрашивать

Краснодарский край

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В январе в Сочи художники нарисовали портрет Николая Дроздова. Они утверждают, что его собираются закрасить

Граффити-портрет ученого и телеведущего Николая Дроздова нарисовали на трансформаторной подстанции в Хостинском районе. Его авторы — художники Ян Кузьмин и Иван Севостьянов из проекта Youfeelmyskill, работы которых украшают многие поверхности курорта. Новую работу с Дроздовым они выложили в сторис на странице проекта в инстаграме.

«Еще не закончили, а уже грозятся завтра утром закрасить. Мастер ТП говорит: "Можете не стараться заканчивать". Ждем службу безопасности электросетей Хостинского района. Вот так у нас весело», — написали художники.

Они сразу запустили в сети акцию #нетрогайтедядюКолю и спросили: «Как думаете, посмеют закрасить дядю Колю?».

Портал Юга.ру связался с представителем Сочинских электросетей и выяснил, что закрашивать граффити никто не планировал.

«Портрет Николая Дроздова закрашивать не будем, таких планов нет», — пояснил журналисту портала Юга.ру представитель электросетей.

Как писали Юга.ру, работы художников уже закрашивали ранее. В январе 2019 года в Сочи закрасили граффити, на котором граффитисты поздравили россиян с повышением НДС. А в июле 2019 года вандалы испортили граффити-портрет Жака-Ива Кусто на пляже в Сочи.

Граффити Искусство Сочи Художники

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