В Сочи художники спасают граффити-портрет Николая Дроздова. Но никто и не собирается его закрашивать

В январе в Сочи художники нарисовали портрет Николая Дроздова. Они утверждают, что его собираются закрасить

Граффити-портрет ученого и телеведущего Николая Дроздова нарисовали на трансформаторной подстанции в Хостинском районе. Его авторы — художники Ян Кузьмин и Иван Севостьянов из проекта Youfeelmyskill, работы которых украшают многие поверхности курорта. Новую работу с Дроздовым они выложили в сторис на странице проекта в инстаграме.

«Еще не закончили, а уже грозятся завтра утром закрасить. Мастер ТП говорит: "Можете не стараться заканчивать". Ждем службу безопасности электросетей Хостинского района. Вот так у нас весело», — написали художники.

Они сразу запустили в сети акцию #нетрогайтедядюКолю и спросили: «Как думаете, посмеют закрасить дядю Колю?».