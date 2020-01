Врач центра травматологии снял видео о нарушениях в больнице Дагестана и пожаловался в минздрав республики

View this post on Instagram

Я, заведующий отделением лучевой диагностики в Республиканском центре Травматологии и Ортопедии, записал видео, в котором раскрыл ряд недостатков и упущений центра. Объясняю свои действия тем, что не мог иначе достучаться до руководства Минздрава, но смотреть дальше на вопиющие нарушения я не могу. Основной проблемой в отделении, я считаю неправильнаую подготовку ввода в эксплуатацию аппарата МСКТ (компьютерный томограф) который устанавливается с нарушениями. Ещё одной важной для пациентов проблемой,я считаю не включение в программу ОМС аппарата МРТ стоящего у нас в больнице. Более 90% ресурса кабинета МРТ используется для платных исследований, в то время, как в других лечебных учреждениях, огромные очереди из пациентов. Я завершаю свое видео обращением к руководителю Минздрава, Джамалудину Алиевичу, с просьбой вмешаться в ситуацию.