Врач центра травматологии снял видео о нарушениях в больнице Дагестана и пожаловался в минздрав республики

Заведующий отделением лучевой диагностики Центра травматологии и ортопедии в Махачкале Салим Халитов 19 января опубликовал видео, на котором показал нарушения в больнице

Салим Халитов опубликовал запись в своем инстаграме. «Объясняю свои действия тем, что не мог иначе достучаться до руководства Минздрава, но смотреть дальше на вопиющие нарушения я не могу», — сказал медик. Во время съемки он прошелся по больнице и показал, в каких условиях работает: в кабинете врача нет окон, в дверном проеме видны незаделанные кирпичи.

Для сравнения заведующий отделением показал кабинет УЗИ, где, по его словам, сделали хороший ремонт, потому что там работает родственница главного врача больницы. Также Халитов указал на нарушения в медучреждении: площадь рентген-кабинета — 12 кв. метров (при минимально допустимом размере в 16 кв. метров), ширина двери в проявочную комнату кабинета — 40 см (врач объяснил, что лаборанты могут протиснуться туда только боком), в архиве нет освещения, а документы там хранятся в коробках на полу.