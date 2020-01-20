Врач центра травматологии снял видео о нарушениях в больнице Дагестана и пожаловался в минздрав республики
Заведующий отделением лучевой диагностики Центра травматологии и ортопедии в Махачкале Салим Халитов 19 января опубликовал видео, на котором показал нарушения в больнице
Салим Халитов опубликовал запись в своем инстаграме.
«Объясняю свои действия тем, что не мог иначе достучаться до руководства Минздрава, но смотреть дальше на вопиющие нарушения я не могу», — сказал медик.
Во время съемки он прошелся по больнице и показал, в каких условиях работает: в кабинете врача нет окон, в дверном проеме видны незаделанные кирпичи.
Для сравнения заведующий отделением показал кабинет УЗИ, где, по его словам, сделали хороший ремонт, потому что там работает родственница главного врача больницы.
Также Халитов указал на нарушения в медучреждении: площадь рентген-кабинета — 12 кв. метров (при минимально допустимом размере в 16 кв. метров), ширина двери в проявочную комнату кабинета — 40 см (врач объяснил, что лаборанты могут протиснуться туда только боком), в архиве нет освещения, а документы там хранятся в коробках на полу.
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Одной из основных проблем в отделении Салим Халитов назвал неправильную подготовку ввода в эксплуатацию компьютерного томографа. По утверждению врача, его устанавливают с нарушениями.
Также Халитов рассказал, что в больнице стоит аппарат МРТ, обследование на котором не включено в обязательное медицинское страхование. Более 90% ресурса кабинета МРТ используется для платных исследований, в то время как в других лечебных учреждениях собираются огромные очереди из пациентов.
«Мы хотели бы получать квоту ФОМСа на проведение исследований на МРТ для того, чтобы наше население не стояло в очередях по четыре-пять-шесть месяцев. Мы готовы их принимать, у нас для этого есть все условия», — отметил Халитов.
Врач завершил видео обращением к руководителю минздрава Дагестана с просьбой вмешаться в ситуацию.
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Я, заведующий отделением лучевой диагностики в Республиканском центре Травматологии и Ортопедии, записал видео, в котором раскрыл ряд недостатков и упущений центра. Объясняю свои действия тем, что не мог иначе достучаться до руководства Минздрава, но смотреть дальше на вопиющие нарушения я не могу. Основной проблемой в отделении, я считаю неправильнаую подготовку ввода в эксплуатацию аппарата МСКТ (компьютерный томограф) который устанавливается с нарушениями. Ещё одной важной для пациентов проблемой,я считаю не включение в программу ОМС аппарата МРТ стоящего у нас в больнице. Более 90% ресурса кабинета МРТ используется для платных исследований, в то время, как в других лечебных учреждениях, огромные очереди из пациентов. Я завершаю свое видео обращением к руководителю Минздрава, Джамалудину Алиевичу, с просьбой вмешаться в ситуацию.
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