Генеральным директором ВСК избран Александр Тарновский

По закону решение о назначении вступает в силу со дня после согласования кандидатуры с Банком России. Александр Тарновский сменит на этом посту Олега Овсяницкого, проработавшего в должности генерального директора 10 лет.

«Я хочу выразить огромную благодарность Олегу Овсяницкому за большой вклад в развитие компании. Она впечатляюще выросла за те годы, что он возглавлял исполнительный орган ВСК. Достигнутые под его руководством финансовые показатели являются одними из сильнейших на финансовом рынке РФ», — отметил председатель Совета директоров Сергей Цикалюк.