Генеральным директором ВСК избран Александр Тарновский

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20 января 2020 года собрание акционеров Страхового акционерного общества «ВСК» избрало гендиректором компании Александра Тарновского

По закону решение о назначении вступает в силу со дня после согласования кандидатуры с Банком России. Александр Тарновский сменит на этом посту Олега Овсяницкого, проработавшего в должности генерального директора 10 лет.

«Я хочу выразить огромную благодарность Олегу Овсяницкому за большой вклад в развитие компании. Она впечатляюще выросла за те годы, что он возглавлял исполнительный орган ВСК. Достигнутые под его руководством финансовые показатели являются одними из сильнейших на финансовом рынке РФ», — отметил председатель Совета директоров Сергей Цикалюк.

Топ-менеджер ВСК рассказал о цифровизации компании на Гайдаровском форуме:

Олег Овсяницкий продолжит работать в управлении ВСК членом Совета директоров и будет курировать ряд стратегических направлений, включая рост бизнеса и работу с ключевыми партнерами.

На позиции гендиректора Александр Тарновский сфокусируется на достижении целей стратегии Страхового Дома ВСК и задач, требующих ряда принципиальных изменений: формирование качественно иной технологической инфраструктуры и развитие информационных технологий, создание оптимальных управленческих механизмов, рост кадрового потенциала компании.

Комментируя свое назначение, Александр Тарновский отметил, что ВСК обладает исключительным для отрасли опытом и потенциалом для решения любых задач.

«Я уверен, что сегодня в нашей стране существуют огромные возможности для развития страхового рынка и продолжения роста бизнеса ВСК. Для меня большая ответственность реализовать поставленные акционерами цели. Это прежде всего развитие и внедрение новых технологий для удобства, пользы и благополучия клиентов», — заключил Тарновский.

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