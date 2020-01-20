Генеральным директором ВСК избран Александр Тарновский
20 января 2020 года собрание акционеров Страхового акционерного общества «ВСК» избрало гендиректором компании Александра Тарновского
По закону решение о назначении вступает в силу со дня после согласования кандидатуры с Банком России. Александр Тарновский сменит на этом посту Олега Овсяницкого, проработавшего в должности генерального директора 10 лет.
«Я хочу выразить огромную благодарность Олегу Овсяницкому за большой вклад в развитие компании. Она впечатляюще выросла за те годы, что он возглавлял исполнительный орган ВСК. Достигнутые под его руководством финансовые показатели являются одними из сильнейших на финансовом рынке РФ», — отметил председатель Совета директоров Сергей Цикалюк.
Топ-менеджер ВСК рассказал о цифровизации компании на Гайдаровском форуме:
Олег Овсяницкий продолжит работать в управлении ВСК членом Совета директоров и будет курировать ряд стратегических направлений, включая рост бизнеса и работу с ключевыми партнерами.
На позиции гендиректора Александр Тарновский сфокусируется на достижении целей стратегии Страхового Дома ВСК и задач, требующих ряда принципиальных изменений: формирование качественно иной технологической инфраструктуры и развитие информационных технологий, создание оптимальных управленческих механизмов, рост кадрового потенциала компании.
Комментируя свое назначение, Александр Тарновский отметил, что ВСК обладает исключительным для отрасли опытом и потенциалом для решения любых задач.
«Я уверен, что сегодня в нашей стране существуют огромные возможности для развития страхового рынка и продолжения роста бизнеса ВСК. Для меня большая ответственность реализовать поставленные акционерами цели. Это прежде всего развитие и внедрение новых технологий для удобства, пользы и благополучия клиентов», — заключил Тарновский.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.