На Кубань в середине недели вернется дождь

На Кубани 20 и 21 января ожидается сухая погода, однако 22 января пойдут дожди

В этот же день в крае преимущественно без дождей, столбики термометров будут держаться на отметках 3...-2 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с. На Черноморском побережье сухо, днем воздух прогреется до 4-9 °С. В районе Новороссийска ветер достигнет 15-20 м/с.

Ночью во вторник, 21 января, температура опустится до -2...-7 °С, днем будет держаться в пределах 4...-1 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Осадки в этот день не ожидаются.

Ночью 22 января прогнозируется 1…-4 °С, днем воздух прогреется до 3-8 °С. В этот день в регионе пройдут дожди и мокрый снег. В отдельных районах ветер 13-18 м/с. Осадки ожидаются и на побережье, однако местами температура поднимется до 10 °С.