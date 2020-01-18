Бастрыкин: суды России вынесли менее 1% оправдательных приговоров в 2019 году

Краснодарский край, Вся Россия

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Глава СК Александр Бастрыкин 17 января заявил о том, что в России в 2019 году вынесли менее 1% оправдательных приговоров

Он рассказал об этом на собрании, посвященном 9-летию образования Следственного комитета РФ. По его словам, за 11 месяцев 2019 года «было оправдано 545 подсудимых, что составляет менее 1% процента».

Бастрыкин отметил, что такая цифра обусловлена качественной работой ведомства:

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«Эти цифры показывают работу следователей, труд, увенчанный хорошим результатом», — отметил он.

Глава СК добавил, что количество возвращенных прокурорами дел для дополнительного следствия также было небольшим — 2940, что составляет 3% от общего числа.

Всего в прошлом году следователи направили в суды более 88 тыс. уголовных дел, среди них более 6,5 тыс. были связаны с коррупционными преступлениями. Кроме того, по данным СК, было расследовано 299 преступлений террористической направленности и 151 преступление, имевшее экстремистский характер. Еще свыше 14,5 тыс. незаконных деяний были совершены в отношении детей.

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«Следственный комитет приложил максимум усилий для защиты граждан от преступных посягательств, возмещения ущерба потерпевшим и, безусловно, сыграл значительную роль в обеспечении стабильной социально-политической и экономической жизни государства», — сообщили в пресс-службе ведомства 17 января.

Александр Бастрыкин Преступления против детей Следственный комитет Терроризм Экстремизм

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