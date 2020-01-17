На Кубани к учебному году без замечаний приняли аварийную школу, которая может рухнуть

Краснодарский край

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В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о приемке чиновниками аварийной школы

Нарушения в СОШ № 12 им. И.И. Вирченко в станице Павловской выявили при проверке прокуратуры. В августе 2019 года орган местного самоуправления принял школу к новому учебному году без замечаний. Однако при обследовании здания эксперты выяснили, что оно является аварийным. 

«В экспертном заключении отражено наличие множественных дефектов и повреждений в строительных конструкциях зданий, что свидетельствовало об исчерпании их несущей способности и возможности внезапного обрушения в случае дальнейшего развития трещин. Общее техническое состояние строительных конструкций в целом оценено как аварийное», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве отметили, что фактически эти нарушения поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся и преподавателей.

Следователи по материалам прокуратуры завели уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Прокурор района подал иск в Павловский районный суд.

Сейчас здания школы вывели из эксплуатации, детей временно учат на территории Павловской детской школе искусств.

Как писали Юга.ру, в сентябре из-за угрозы обрушения экстренно закрыли школу в станице Тбилисской. В здании 1965 года постройки образовались трещины в несущих стенах и межпотолочных перекрытиях.

ЖКХ Павловский район Халатность Чиновники Школа

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