В Краснодаре после аварии загорелась машина. Пострадал водитель

В Краснодаре утром 17 января произошло ДТП, после которого один из автомобилей загорелся

По предварительным данным, Niva Chevrolet ехала по улице Новороссийской в сторону Суворова. В 9:15 водитель не справился с управлением, выехал на парковку и врезался в стоявший там Lexus. После этого отечественная машина загорелась. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что пожарные прибыли на место в 9:26, спустя 6 минут возгорание ликвидировали. В тушении участвовали 18 человек.

В результате аварии пострадал водитель Niva, его отвезли в медицинское учреждение. Проводится проверка, сказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

За день до этого, 16 ноября, в столице региона на парковке сгорело такси.