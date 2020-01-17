В Краснодаре после аварии загорелась машина. Пострадал водитель

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 17 января произошло ДТП, после которого один из автомобилей загорелся

По предварительным данным, Niva Chevrolet ехала по улице Новороссийской в сторону Суворова. В 9:15 водитель не справился с управлением, выехал на парковку и врезался в стоявший там Lexus. После этого отечественная машина загорелась. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что пожарные прибыли на место в 9:26, спустя 6 минут возгорание ликвидировали. В тушении участвовали 18 человек.

В результате аварии пострадал водитель Niva, его отвезли в медицинское учреждение. Проводится проверка, сказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару. 

За день до этого, 16 ноября, в столице региона на парковке сгорело такси.

ДТП Краснодар МЧС Пожары Полиция

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