Сервис Tilda заблокировал сайты о заключенных ростовских активистах и протестах в Москве и предложил писать о политике на других платформах

16 января стало известно о том, что конструктор сайтов Tilda заблокировал сайты о ростовских заключенных Сидорове и Мордасове, а также о московских протестах

По данным следствия, оба парня в 2017 году собирались организовать пикет на площади Советов в Ростове с требованием отставки правительства области. Для этого Мордасов создал чат в телеграме, часть участников которого якобы планировала прибыть на мероприятие с зажигательными смесями. В итоге Мордасова и Сидорова обвинили в покушении на организацию массовых беспорядков и дали каждому до 6 лет и 7 месяцев тюрьмы.

О том, что сайт с последними новостями по фигурантам «ростовского дела» заблокировали, активисты написали в своем телеграм-канале. Им пришло письмо от Tilda, в котором юристы сервиса написали о том, что платформа «не предназначена для размещения [...] проектов, имеющих разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер».

Юридическая служба Tilda добавила, что создатели сайта нарушили один из пунктов пользовательского соглашения. Согласно нему, через сервис нельзя размещать контент, который «может быть воспринят как пропаганда определенных политических и религиозных взглядов, нетрадиционной сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения».

При этом команда сервиса уточнила, что понимает позицию общественников «чисто по-человечески» и «хотела бы помочь», однако не может «ставить под угрозу» сайты других пользователей. В свою очередь, активисты связали блокировку ресурса с одной из последних новостей о том, что Сидоров и Мордасов «уже 11 дней находятся в одиночных камерах».

В тот же вечер о блокировке сайта сообщила в своем телеграм-канале студентка Ольга Мисик, которая летом 2019 года читала Конституцию ОМОНу во время протестов в Москве. Она рассказала, что конструктор убрал доступ к странице с ее курсовой работой по мультимедийным технологиям на тему московских протестов. Масик отметила, что ее проект заблокировали без каких-либо писем и уведомлений.