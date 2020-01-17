Сервис Tilda заблокировал сайты о заключенных ростовских активистах и протестах в Москве и предложил писать о политике на других платформах
16 января стало известно о том, что конструктор сайтов Tilda заблокировал сайты о ростовских заключенных Сидорове и Мордасове, а также о московских протестах
Вечером 16 января о блокировке сообщили активисты, занимающиеся интернет-проектом в поддержку двух жителей Ростова — 24-летнего Владислава Мордасова и 19-летнего Яна Сидорова.
По данным следствия, оба парня в 2017 году собирались организовать пикет на площади Советов в Ростове с требованием отставки правительства области. Для этого Мордасов создал чат в телеграме, часть участников которого якобы планировала прибыть на мероприятие с зажигательными смесями.
В итоге Мордасова и Сидорова обвинили в покушении на организацию массовых беспорядков и дали каждому до 6 лет и 7 месяцев тюрьмы.
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О том, что сайт с последними новостями по фигурантам «ростовского дела» заблокировали, активисты написали в своем телеграм-канале. Им пришло письмо от Tilda, в котором юристы сервиса написали о том, что платформа «не предназначена для размещения [...] проектов, имеющих разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер».
Юридическая служба Tilda добавила, что создатели сайта нарушили один из пунктов пользовательского соглашения. Согласно нему, через сервис нельзя размещать контент, который «может быть воспринят как пропаганда определенных политических и религиозных взглядов, нетрадиционной сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения».
При этом команда сервиса уточнила, что понимает позицию общественников «чисто по-человечески» и «хотела бы помочь», однако не может «ставить под угрозу» сайты других пользователей. В свою очередь, активисты связали блокировку ресурса с одной из последних новостей о том, что Сидоров и Мордасов «уже 11 дней находятся в одиночных камерах».
В тот же вечер о блокировке сайта сообщила в своем телеграм-канале студентка Ольга Мисик, которая летом 2019 года читала Конституцию ОМОНу во время протестов в Москве. Она рассказала, что конструктор убрал доступ к странице с ее курсовой работой по мультимедийным технологиям на тему московских протестов. Масик отметила, что ее проект заблокировали без каких-либо писем и уведомлений.
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В тот же вечер и Масик, и активисты «ростовского дела» отметили, что их сайты разблокировали.
«"Тильда" с барского плеча разрешила нам скачать сайт, чтобы разместить его на другой платформе. Мы уже над этим работаем, сайт временно доступен», — написали ростовские активисты.
17 января сервис опубликовал официальный комментарий по ситуации. Представители компании объяснили, что авторы сайта «Ростовское дело» нарушили правила о публикациях общественно-политического характера, хотя в момент создания страницы «показывается всплывающее окно» об ограничении таким тем. В тексте, однако, добавили, что у сервиса бывают исключения и все зависит от случая:
«У нас работают сайты общественных центров, некоммерческих организаций, персональные сайты депутатов. Мы смотрим на адекватность контента».
В компании пояснили, что выступают за свободу слова и не планируют «"мочить" оппозиционные власти СМИ», однако не обладают «огромными юридическими мощностями» и не могут качественно модерировать такой контент. По мнению создателей, устремления людей в политике «зачастую принимают экстремистские формы», поэтому было принято решение о том, чтобы обезопасить других пользователей.
Также в Tilda добавили, что создателям сайтов, содержащих политическую позицию, «лучше выбрать другую платформу».
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