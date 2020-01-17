В Краснодаре откроют два новых участковых пункта полиции
В Краснодаре в январе подготовили помещения для двух новых участковых пунктов полиции
Один из них площадью 80 кв. метров расположен на улице Западный Обход в районе ЖК «Светлоград». Он находится в жилом доме. Помещение переоборудуют и в течение месяца пункт полиции начнет работать. Второй отдел площадью 72 кв. метров находится на улице Ставропольской, 336/6 и откроется в феврале.
Оба помещения краснодарской полиции передадут безвозмездно. Глава города Евгений Первышов рассказал, что еще один пункт полиции будет в жилом доме на улице Писателя Знаменского в микрорайоне Гидростроителей. Его отроют после сдачи дома.
Кроме того, в 2020 году за счет местного бюджета отремонтируют девять действующих пунктов полиции. Начальник УМВД по Краснодару Дмитрий Остапенко добавил, что сейчас в Краснодаре работает 871 камера видеонаблюдения и пять комплексов экстренного вызова «Гражданин — полиция». В 2020 году планируют установить еще 80 камер, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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