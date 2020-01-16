В Чечне водителей за езду в пьяном виде заставили подметать улицу

Видео с беседой опубликовали в инстаграм-аккаунте «ЧП Чечня» . На нем представитель полиции на чеченском языке отчитывает десятерых нарушителей. Он сравнил с террористами тех, кто садится за руль в пьяном виде и сбивает людей.

В районном ОВД 15 января состоялась профилактическая беседа с местными жителями, которых задержали за вождение в пьяном виде.

«Хочу сказать тем, кто употребляет спиртное, в пьяном виде совершает наезд [на пешехода], причиняет людям зло. Ты террорист, раз на машине совершаешь наезд на людей, убиваешь людей. Его же домашние его проклинают. В пьяном виде жену бьет, детей бьет. Детей не жалко, родителей не жалко? <...> Я не допущу… Я товарищ нашего падишаха [Рамзана Кадырова], я тружусь на этом пути, <...> у меня сердце за людей болит. Если вам дать возможность свободно ходить пьяными, после употребления таблеток, вы людей убиваете», — перевел монолог силовика «Кавказский узел».

Полицейский заявил, что отправит нарушителей убирать территорию мечети. И сдержал свое слово: ролик завершается кадрами, на которых мужчины подметают улицу.

«Кавказский узел» отмечает, что ранее один из руководителей Курчалоевского РОВД потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а их самих отправлять на уборку улиц.