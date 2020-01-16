В Чечне водителей за езду в пьяном виде заставили подметать улицу
В январе силовики обязали жителей Курчалоевского района Чечни убирать территорию мечети за вождение в нетрезвом виде
В районном ОВД 15 января состоялась профилактическая беседа с местными жителями, которых задержали за вождение в пьяном виде.
Видео с беседой опубликовали в инстаграм-аккаунте «ЧП Чечня». На нем представитель полиции на чеченском языке отчитывает десятерых нарушителей. Он сравнил с террористами тех, кто садится за руль в пьяном виде и сбивает людей.
«Хочу сказать тем, кто употребляет спиртное, в пьяном виде совершает наезд [на пешехода], причиняет людям зло. Ты террорист, раз на машине совершаешь наезд на людей, убиваешь людей. Его же домашние его проклинают. В пьяном виде жену бьет, детей бьет. Детей не жалко, родителей не жалко? <...> Я не допущу… Я товарищ нашего падишаха [Рамзана Кадырова], я тружусь на этом пути, <...> у меня сердце за людей болит. Если вам дать возможность свободно ходить пьяными, после употребления таблеток, вы людей убиваете», — перевел монолог силовика «Кавказский узел».
Полицейский заявил, что отправит нарушителей убирать территорию мечети. И сдержал свое слово: ролик завершается кадрами, на которых мужчины подметают улицу.
«Кавказский узел» отмечает, что ранее один из руководителей Курчалоевского РОВД потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а их самих отправлять на уборку улиц.
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❗️Провели профилактическую беседу с доставленными за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Довели до присутствующих, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии может привести к тяжким последствиям, а водитель– потенциальный преступник. Также отметили, что такое поведение не достойно мусульманина и чеченца.
Юга.ру уже рассказывали, как в Чечне перевоспитывают нарушителей. Так, в октябре 2018 года Рамзан Кадыров потребовал явиться в Грозный молодого человека, который в автобусе бросил в пассажиров банку с недопитым энергетиком, при этом сказав: «Ахмат — сила». Вскоре в сети появилось видео, на котором парень с синяком на глазу с бумажки читает текст извинения перед чеченским народом и главой республики.
Власти Чечни сообщили, что с хулиганом собираются провести воспитательную работу и устроить его на работу в Грозном — молодой человек будет убирать улицы и высаживать цветы.
А в марте 2019 года виновник смертельного ДТП на Gelandewagen после призыва Рамзана Кадырова добровольно сдался полиции и извинился.
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