В Краснодаре дополнительно выделили 1 млрд рублей на строительство школ и спорткомплексов

Краснодарский край

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В Краснодаре на заседании гордумы 16 января внесли изменения в местный бюджет

Депутаты поддержали изменения в доходную и расходную части местного бюджета на 91-м внеочередном заседании гордумы. Теперь почти 977 млн рублей направят на строительство школ, проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, инженерных сетей.

Директор департамента финансов города Александр Чулков рассказал, что расходы увеличат за счет средств из федерального бюджета — 569 млн рублей. Еще 557 млн рублей направят из местного бюджета. Большая часть денег пойдет на строительство социальных объектов в столице Кубани, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

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Деньги из федерального бюджета потратят на строительство:

  • школы на 1,1 тыс. мест в Новознаменском жилом районе (ЖК «Сосновый бор»);
  • школы на 1,1 тыс. мест по улице Изобильной;
  • школы на 1 тыс. 875 мест по улице Конгрессной.

За деньги из местного бюджета (397,9 млн рублей) достроят две школы на 1,1 тыс. мест на улицах им. Цветаевой и Красных Партизан, 1/4. Кроме того, средства направят на проектирование и строительство нескольких физкультурно-оздоровительных комплексов:

  • комплекса по улице им. Вавилова, 37;
  • комплекса по улице им. 70-летия Октября, 10/1;
  • батутного центра по улице им. Фадеева, 421/1;
  • батутного центра и комплекса для единоборств и игровых видов спорта по улице 1-я Тихая, 10.

Как писали Юга.ру, в 2017 году мэр Краснодара Евгений Первышов заявлял, что рассчитывает за три года ликвидировать отставание по строительству школ и детсадов.

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