В Краснодаре дополнительно выделили 1 млрд рублей на строительство школ и спорткомплексов

В Краснодаре на заседании гордумы 16 января внесли изменения в местный бюджет

Депутаты поддержали изменения в доходную и расходную части местного бюджета на 91-м внеочередном заседании гордумы. Теперь почти 977 млн рублей направят на строительство школ, проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, инженерных сетей.

Директор департамента финансов города Александр Чулков рассказал, что расходы увеличат за счет средств из федерального бюджета — 569 млн рублей. Еще 557 млн рублей направят из местного бюджета. Большая часть денег пойдет на строительство социальных объектов в столице Кубани, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.