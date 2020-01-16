В Адыгее максимальную сумму выплат нуждающимся семьям увеличили до 80 тыс. рублей
В Адыгее в январе увеличили размер единовременной помощи нуждающимся семьям
Накануне президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в свое речи он затронул тему улучшения демографической ситуации в России. Президент предложил продлить до семи лет детские выплаты для семей, где доход ниже прожиточного минимума на одного человека. В 2020 году власти будут выплачивать 5,5 тыс. рублей, а с 2021 года — порядка 11 тыс. рублей. Кроме того, он предложил продлить и расширить программу по выплате материнского капитала до 2026 года и давать деньги за первого ребенка.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя послание президента к Федеральному Собранию, сообщил, что в 2019 году в республике расширят систему социального контракта, увеличив финансирование и охват нуждающихся семей.
Глава Адыгеи рассказал, что с этого года максимальную сумму материальной помощи повысят с 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей. Также увеличат число участников программы — до 50 человек.
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Социальные контракты в республике заключают с 2014 года. Ежегодно единовременную материальную помощь выдают примерно 40-45 заявителям. Сумма рассчитывается в зависимости от конкретной ситуации.
Помощь семьям заключается не только в финансовой поддержке. Социальный контракт предусматривает комплекс адресных мер для поддержки семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: содействие в поиске работы, устройстве ребенка в детский сад, помощь в создании ЛПХ, получение дополнительного профессионального образования и решении других насущных проблем малоимущих семей, пояснили 16 января в министерстве труда и соцразвития Адыгеи.
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