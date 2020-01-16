В Адыгее максимальную сумму выплат нуждающимся семьям увеличили до 80 тыс. рублей

Накануне президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, в свое речи он затронул тему улучшения демографической ситуации в России. Президент предложил продлить до семи лет детские выплаты для семей, где доход ниже прожиточного минимума на одного человека. В 2020 году власти будут выплачивать 5,5 тыс. рублей, а с 2021 года — порядка 11 тыс. рублей. Кроме того, он предложил продлить и расширить программу по выплате материнского капитала до 2026 года и давать деньги за первого ребенка.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя послание президента к Федеральному Собранию, сообщил, что в 2019 году в республике расширят систему социального контракта, увеличив финансирование и охват нуждающихся семей.

Глава Адыгеи рассказал, что с этого года максимальную сумму материальной помощи повысят с 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей. Также увеличат число участников программы — до 50 человек.