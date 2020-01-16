В Краснодаре пьяный таксист врезался в иномарку

В Краснодаре в ночь на 16 января произошла авария, в которой пострадали два человека

По предварительным данным, около полуночи 40-летний мужчина ехал на Nissan Almera по улице Мачуги. Он выбрал небезопасную скорость врезался в машину Nissan Cube, которой управлял 38-летний мужчина.

В результате аварии пострадали оба водителя, им назначили амбулаторное лечение.

Известно, что таксист, ехавший на Nissan, был пьян. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 16 января в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.