В Краснодаре пьяный таксист врезался в иномарку

Краснодарский край

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В Краснодаре в ночь на 16 января произошла авария, в которой пострадали два человека

По предварительным данным, около полуночи 40-летний мужчина ехал на Nissan Almera по улице Мачуги. Он выбрал небезопасную скорость врезался в машину Nissan Cube, которой управлял 38-летний мужчина.

В результате аварии пострадали оба водителя, им назначили амбулаторное лечение.

Известно, что таксист, ехавший на Nissan, был пьян. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 16 января в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, примерно в это же время в краевой столице случилась массовая авария. В ней столкнулись три машины, одна из которых перевернулась.

ГИБДД ДТП Краснодар

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