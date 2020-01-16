Пресс-секретарь Кадырова заявил, что глава Чечни проходит курс лечения

Чечня

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Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал, почему Кадыров делегировал полномочия председателю правительства республики Муслиму Хучиеву

Вечером 15 января появилось распоряжение о назначении главы правительства Муслима Хучиева исполняющим обязанности главы республики. Согласно документу, это произошло из-за «временной нетрудоспособности» Рамзана Кадырова. При этом глава Чечни остается активным в соцсетях. Например, он прокомментировал в своем блоге послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию и отставку правительства РФ, назвав это важнейшими событиями в истории страны.

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Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов сообщил РИА «Новости», что глава республики проходит курс лечения, требующий медицинских процедур. Он напомнил, что конституция региона предусматривает назначение исполняющим обязанности главы председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске действующего главы. По словам Каримова, это обычная практика, которую используют все субъекты.

Напомним, в феврале 2018 года, Кадыров также передавал свои обязанности Хучиеву по аналогичной причине. Тогда он отошел от дел, пояснив потом, что был под капельницами из-за простуды после поездки в горы.

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