Пресс-секретарь Кадырова заявил, что глава Чечни проходит курс лечения

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал, почему Кадыров делегировал полномочия председателю правительства республики Муслиму Хучиеву

Вечером 15 января появилось распоряжение о назначении главы правительства Муслима Хучиева исполняющим обязанности главы республики. Согласно документу, это произошло из-за «временной нетрудоспособности» Рамзана Кадырова. При этом глава Чечни остается активным в соцсетях. Например, он прокомментировал в своем блоге послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию и отставку правительства РФ, назвав это важнейшими событиями в истории страны.

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов сообщил РИА «Новости», что глава республики проходит курс лечения, требующий медицинских процедур. Он напомнил, что конституция региона предусматривает назначение исполняющим обязанности главы председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске действующего главы. По словам Каримова, это обычная практика, которую используют все субъекты.