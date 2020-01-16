Футбольные ворота упали на голову школьника на уроке в Крыму

В Крыму десятилетний ребенок получил травму головы, когда на уроке физкультуры на него упали футбольные ворота

На уроке физкультуры у учеников второго класса школы села Новопокровка в спортивном зале на 10-летнего мальчика упали ворота, предназначенные для игры в мини-футбол. По предварительным данным, они не были закреплены и изготовлены кустарным способом.

Ребенка с травмой головы доставили в детскую больницу Симферополя, где ему оказали помощь.

Следователи Кировского района Крыма осмотрели место происшествия. Проводится проверка, устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность школьников при проведении спортивных занятий, а также изготовитель ворот и их законность нахождения в детском учреждении, сообщили 15 января в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Крым.