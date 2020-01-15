Председатель ЗСК Кубани прокомментировал послание президента к Федеральному Собранию

Спикер Законодательного собрания Краснодарского края высказался о речи президента России Владимира Путина, который 15 января в Москве выступил с посланием Федеральному Собранию

Юрий Бурлачко, комментируя послание, заявил, что Заксобрание Кубани максимально оперативно подготовит все необходимые нормотворческие решения для того, чтобы озвученные президентом задачи были выполнены. Спикер ЗСК заявил, что на реализацию предложенных президентом мер по улучшению демографической ситуации в стране в 2020 году потребуется больше 400 млрд рублей, и отметил, что большую часть расходов федеральный центр возьмет на себя, однако часть ответственности ляжет на регионы.

Основной темой послания стало предложение Владимира Путина изменить Конституцию страны. Также в своей речи президент затронул темы повышения качества медицинской помощи и развития предпринимательства, проблемы роста уровня доходов россиян и поддержки семей.

Церемония оглашения послания прошла в выставочном зале «Манеж». Кубань на ней представляли губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Также глава парламента Кубани рассказал, какие меры по развитию социальной сферы уже приняты в регионе. Так, в 2019 году ЗСК приняло закон, разрешающий использовать региональный маткапитал на улучшение жилищных условий раньше трехлетнего срока со дня рождения или усыновления третьего ребенка. Также парламент внес изменения в закон о краевом бюджете, которые позволили увеличить стипендии и финансирование образовательных учреждений, улучшить систему питания в школах.

Юрий Бурлачко напомнил, что на Кубани расширяют сеть офисов врача общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов. Также в начинают строить новые корпуса для детской краевой и краевой клинической больниц, которые являются не только лечебными, но и научно-исследовательскими медицинскими центрами.

Также председатель ЗСК рассказал, что Кубанский медицинский университет запросил на 2020 год увеличение до 80% целевого приема на направления «лечебное дело» и «педиатрия».

«Послание главы государства Федеральному Собранию — это стратегический план нашей деятельности на новый политический год. В этом ключе мы будем работать и дальше», — резюмировал спикер краевого парламента.