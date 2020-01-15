В Сочи аварийное дерево упало на жилой дом

Как писали Юга.ру, в сентябре 2019 года в Краснодаре во дворе детского сада № 48 от сильного порыва ветра дерево рухнуло на двух девочек и воспитательницу, их госпитализировали. В тот же день одна из девочек умерла в больнице. Против заведующей детсадом 17 сентября возбудили уголовное дело. Ее обвинили в халатности, повлекшей смерть человека. Кроме того, подозреваемым по делу о гибели ребенка оказался чиновник мэрии Краснодара.