В Сочи аварийное дерево упало на жилой дом

Краснодарский край

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В Сочи в январе аварийное дерево рухнуло на пятиэтажку, задев окна ветками

Инцидент произошел 13 января на улице 20-й Горнострелковой дивизии, 2, сообщили на странице МКУ «Служба спасения города Сочи» в инстаграме.

Как рассказали журналисту порталу Юга.ру в администрации Хостинского района, в результате падения дерева никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2019 года в Краснодаре во дворе детского сада № 48 от сильного порыва ветра дерево рухнуло на двух девочек и воспитательницу, их госпитализировали. В тот же день одна из девочек умерла в больнице. Против заведующей детсадом 17 сентября возбудили уголовное дело. Ее обвинили в халатности, повлекшей смерть человека. Кроме того, подозреваемым по делу о гибели ребенка оказался чиновник мэрии Краснодара.

Происшествия Сочи

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