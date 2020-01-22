Специалисты краснодарской школы ментальной арифметики рассказали, как выбрать школу для ребенка

Партнерский Краснодарский край

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В связи с появлением «зачета» в аттестатах преподаватели школы ментальной арифметики «Соробан» рассказали о критериях выбора школы

Как сообщали Юга.ру, министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что в школах введут новую отметку — «зачет». Министр уточнила, что многие школы и раньше использовали различные шкалы оценок, в том числе стобалльную и зачет-незачет.

Пока в аттестате нужны оценки от 3 до 5, министерство разрабатывает новую систему аттестатов. При этом каждая школа сможет самостоятельно выбрать подходящую.

Родители же также смогут выбирать школу с тем подходом к обучению, который наиболее приемлем для их ребенка. В связи с этим преподаватели школы «Соробан» указали ключевые критерии, на которые нужно ориентироваться при выборе школы для ребенка.

У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш классы:

  1. Школу оценивают по качеству оснащения, результатам ЕГЭ выпускников, количеству побед школы на различных олимпиадах. Рейтинги составляются ежегодно — вот, например, рейтинг за 2017 и 2019 год.
  2. Близость к дому остается важным критерием для большинства семей, в которых нет транспорта и/или времени, чтобы отвозить ученика в школу.
  3. Узнайте об организации учебы в школах-кандидатах: как проходят занятия, какое количество уроков в плане, какие нагрузки предусмотрены для домашней работы. Возможно, у школы математический или языковой уклон — его выбор нужно основывать на здоровье и способностях ребенка.
  4. Группа продленного дня позволяет оставлять младших школьников под присмотром воспитателя и проследить за питанием и уроками, если у родителей нет возможности забирать ребенка из школы днем. Ребенок сможет также посещать спортивные или творческие занятия на базе школы.
  5. Важна не только бытовая обустроенность, но и комфортная атмосфера. На нее влияют наполнение класса, поведение детей на переменах, отношение педагогов к дисциплине, состояние ремонта и оборудование кабинетов, профессионализм учителей.
  6. Важно выбирать не только школу, но и учителя, с которым ребенок будет проводить много времени. С ним надо знакомиться заранее, чтобы понять, насколько легко будет с ним ребенку.
  7. Школа не должна занимать все время ребенка, чтобы вы могли развивать навыки и таланты, недоступные в стенах учебного учреждения.

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Краснодарцы могут воспользоваться предложением школы ментальной арифметики «Соробан». Она использует методику, которая тренирует оба полушария мозга, развивая мыслительные способности детей. Школа ментальной арифметики «Соробан» в Краснодаре — центр развития эффективного интеллекта для подготовки к поступлению в первый класс:

  • развивают познавательные способности;
  • учат самостоятельно учиться;
  • социализируют;
  • мотивируют, учат не бояться трудностей.

Ментальная арифметика полезна для усидчивости, памяти, гибкости ума и быстрого принятия решений.

Образование Школа

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