Специалисты краснодарской школы ментальной арифметики рассказали, как выбрать школу для ребенка
В связи с появлением «зачета» в аттестатах преподаватели школы ментальной арифметики «Соробан» рассказали о критериях выбора школы
Как сообщали Юга.ру, министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что в школах введут новую отметку — «зачет». Министр уточнила, что многие школы и раньше использовали различные шкалы оценок, в том числе стобалльную и зачет-незачет.
Пока в аттестате нужны оценки от 3 до 5, министерство разрабатывает новую систему аттестатов. При этом каждая школа сможет самостоятельно выбрать подходящую.
Родители же также смогут выбирать школу с тем подходом к обучению, который наиболее приемлем для их ребенка. В связи с этим преподаватели школы «Соробан» указали ключевые критерии, на которые нужно ориентироваться при выборе школы для ребенка.
У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш классы:
- Школу оценивают по качеству оснащения, результатам ЕГЭ выпускников, количеству побед школы на различных олимпиадах. Рейтинги составляются ежегодно — вот, например, рейтинг за 2017 и 2019 год.
- Близость к дому остается важным критерием для большинства семей, в которых нет транспорта и/или времени, чтобы отвозить ученика в школу.
- Узнайте об организации учебы в школах-кандидатах: как проходят занятия, какое количество уроков в плане, какие нагрузки предусмотрены для домашней работы. Возможно, у школы математический или языковой уклон — его выбор нужно основывать на здоровье и способностях ребенка.
- Группа продленного дня позволяет оставлять младших школьников под присмотром воспитателя и проследить за питанием и уроками, если у родителей нет возможности забирать ребенка из школы днем. Ребенок сможет также посещать спортивные или творческие занятия на базе школы.
- Важна не только бытовая обустроенность, но и комфортная атмосфера. На нее влияют наполнение класса, поведение детей на переменах, отношение педагогов к дисциплине, состояние ремонта и оборудование кабинетов, профессионализм учителей.
- Важно выбирать не только школу, но и учителя, с которым ребенок будет проводить много времени. С ним надо знакомиться заранее, чтобы понять, насколько легко будет с ним ребенку.
- Школа не должна занимать все время ребенка, чтобы вы могли развивать навыки и таланты, недоступные в стенах учебного учреждения.
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Краснодарцы могут воспользоваться предложением школы ментальной арифметики «Соробан». Она использует методику, которая тренирует оба полушария мозга, развивая мыслительные способности детей. Школа ментальной арифметики «Соробан» в Краснодаре — центр развития эффективного интеллекта для подготовки к поступлению в первый класс:
- развивают познавательные способности;
- учат самостоятельно учиться;
- социализируют;
- мотивируют, учат не бояться трудностей.
Ментальная арифметика полезна для усидчивости, памяти, гибкости ума и быстрого принятия решений.
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