Специалисты краснодарской школы ментальной арифметики рассказали, как выбрать школу для ребенка

В связи с появлением «зачета» в аттестатах преподаватели школы ментальной арифметики «Соробан» рассказали о критериях выбора школы

Как сообщали Юга.ру, министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что в школах введут новую отметку — «зачет». Министр уточнила, что многие школы и раньше использовали различные шкалы оценок, в том числе стобалльную и зачет-незачет.

Пока в аттестате нужны оценки от 3 до 5, министерство разрабатывает новую систему аттестатов. При этом каждая школа сможет самостоятельно выбрать подходящую.

Родители же также смогут выбирать школу с тем подходом к обучению, который наиболее приемлем для их ребенка. В связи с этим преподаватели школы «Соробан» указали ключевые критерии, на которые нужно ориентироваться при выборе школы для ребенка.