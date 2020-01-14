В Краснодаре сотрудницу банка уличили в хищении данных клиентов

Краснодарский край

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Сотрудница одного из филиалов Сбербанка похитила личные данные клиентов для последующей их перепродажи

В незаконном хищении данных заподозрили менеджера по продажам Краснодарского отделения ПАО «Сбербанк».

«Используя возможности специального программного обеспечения, женщина незаконно осуществила сбор сведений о клиентах, составляющих банковскую тайну, в целях возможной последующей продажи третьим лицам», — сообщили 14 января в УФСБ по Краснодарскому краю.

Краевое управление МВД возбудило по факту произошедшего уголовное дело по ч. 1 ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну). Устанавливаются все эпизоды преступной деятельности и возможные соучастники преступления.

В пресс-службе Краснодарского отделения ПАО «Сбербанк» порталу Юга.ру подтвердили факт инцидента. Там сообщили, что факты нарушения в работе с конфиденциальной информацией были выявлены управлением внутренней безопасности банка.

«Сотрудница была уволена, материалы переданы в правоохранительные органы. Банку и клиентам ущерб не был нанесен», — подчеркнули в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, в Ростове в конце декабря осудили сотрудницу полиции, которая украла данные коллег и взяла на них кредиты.

Банки Мошенничество ФСБ

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