На юге РФ портфель физлиц в Сбербанке превысил 1 трлн рублей. Наибольшая часть — из Краснодарского края

Ранее Юга.ру сообщали, что Сбербанк и правительство Адыгеи обсудили совместное сотрудничество по цифровизации экономики республики — это должно повысить инвестиционную привлекательность региона.

«С каждым годом портфель вкладов физлиц стабильно растет за счет увеличения количества зарплатных клиентов и выплат на счета в банке. Розничный бизнес Сбербанка также показывает устойчивую динамику», — отметила заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева.

Наибольший объем портфеля сформирован клиентами из Краснодарского края — 377,7 млрд рублей. Клиенты мз Ростовской области разместили 265,6 млрд рублей, из Ставропольского края — 187,9 млрд рублей. В республиках ЮФО и СКФО на счетах клиентов размещено 174,6 млрд рублей.

По итогам 2019 года портфель привлеченных средств физических лиц на юге РФ и Северном Кавказе вырос на 9% и превысил 1 трлн рублей

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