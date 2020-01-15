На юге РФ портфель физлиц в Сбербанке превысил 1 трлн рублей. Наибольшая часть — из Краснодарского края
По итогам 2019 года портфель привлеченных средств физических лиц на юге РФ и Северном Кавказе вырос на 9% и превысил 1 трлн рублей
Наибольший объем портфеля сформирован клиентами из Краснодарского края — 377,7 млрд рублей. Клиенты мз Ростовской области разместили 265,6 млрд рублей, из Ставропольского края — 187,9 млрд рублей. В республиках ЮФО и СКФО на счетах клиентов размещено 174,6 млрд рублей.
Как эскроу-счета меняют рынок долевого строительства:
«С каждым годом портфель вкладов физлиц стабильно растет за счет увеличения количества зарплатных клиентов и выплат на счета в банке. Розничный бизнес Сбербанка также показывает устойчивую динамику», — отметила заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева.
Ранее Юга.ру сообщали, что Сбербанк и правительство Адыгеи обсудили совместное сотрудничество по цифровизации экономики республики — это должно повысить инвестиционную привлекательность региона.
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