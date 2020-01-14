В Новороссийске полуголая женщина выбросила младенца из купе поезда

В Новороссийске полицейские в январе сняли с поезда женщину, которая бросила на лестницу десятимесячную дочь

Дежурная по ж/д станции в станице Крымской вызвала наряд полиции и бригаду скорой помощи. Прибывшие сотрудники МВД выяснили, что 36-летняя жительница Воронежа ехала в купе с сожителем, семилетней и десятимесячной дочерьми. Пьяная женщина, на которой не было трусов, взяла на руки младшего ребенка, вынесла из купе и бросила на лестницу между этажами поезда. Инцидент попал на видео, запись опубликовал портал «360».

На следующей станции семью сняли с поезда и доставили в отдел полиции. Младшую дочь поместили в центральную районную больницу, а старшую — в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Против женщины составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка).

Сейчас детей передали их законным представителям, 14 января сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.