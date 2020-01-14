В Ростове сотрудница полиции украла данные коллег и взяла на них кредиты
В Ростове-на-Дону в конце 2019 года осудили бывшую сотрудницу полиции, которая использовала данные нескольких десятков коллег, чтобы взять кредиты
Женщина работала младшим специалистом связи в МВД России по Ростовской области и имела доступ к базам данных других полицейских. Она взяла информацию почти 30 работников, а затем в разных организациях оформила на них кредиты. Сотрудница МВД выбрала для этого 15 компаний по микрозайму, сообщил 14 января телеграм-канал Baza.
Полицейским начали приходить оповещения об оплате, после чего злоумышленницу вычислили и задержали. В отношении нее завели уголовное дело, в конце 2019 года суд назначил ей 3,5 года лишения свободы условно, добавили в Baza.
В МВД России по Ростовской области порталу Юга.ру подтвердили, что сотрудница полиции украла данные коллег.
«Ранее она была уволена по отрицательным мотивам», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в конце декабря стало известно о том, что начальник отделения МВД в Крыму продавал поддельный алкоголь.
Читайте также
Статьи ПартнерскийИпотека без первоначального взноса и другие условия
Предложения Совкомбанка в Краснодарском крае
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.