В Ростове сотрудница полиции украла данные коллег и взяла на них кредиты

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону в конце 2019 года осудили бывшую сотрудницу полиции, которая использовала данные нескольких десятков коллег, чтобы взять кредиты

Женщина работала младшим специалистом связи в МВД России по Ростовской области и имела доступ к базам данных других полицейских. Она взяла информацию почти 30 работников, а затем в разных организациях оформила на них кредиты. Сотрудница МВД выбрала для этого 15 компаний по микрозайму, сообщил 14 января телеграм-канал Baza.

Полицейским начали приходить оповещения об оплате, после чего злоумышленницу вычислили и задержали. В отношении нее завели уголовное дело, в конце 2019 года суд назначил ей 3,5 года лишения свободы условно, добавили в Baza.

В МВД России по Ростовской области порталу Юга.ру подтвердили, что сотрудница полиции украла данные коллег.

«Ранее она была уволена по отрицательным мотивам», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в конце декабря стало известно о том, что начальник отделения МВД в Крыму продавал поддельный алкоголь.

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